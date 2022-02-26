Son dakika: Galatasaray'dan yılın transferi! Dünya yıldızı isim adım adım imzaya...

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Tarihin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray'da transfer harekatı başladı. Önümüzdeki sezonun kadrosunu yavaş yavaş kurmak isteyen sarı-kırmızılılarda Avrupa'da farklı Süper Lig'de farklı bir grafik çiziliyor. Küme düşme korkusu bile yaşayan Galatasaraylı taraftarlar yönetime büyük tepki gösterdi. Galatasaraylı yöneticiler de önümüzdeki sezonun kadrosunu planlamaya başladı.

İLK HAMLE DÜNYA YILDIZI JAMES RODRIGUEZ

Katar Ligi ekiplerinden Al-Rayyan SC'de forma giyen James Rodriguez, Avrupa'ya geri dönmek istiyor. Bu kararın duyulmasın ardından Galatasaray yönetimi harekete geçti. 10 numara pozisyonundaki eksikliği gidermek için çalışmalara başlayan Burak Elmas ve yönetimi dev hamle için kolları sıvadı...

JAMES RODRIGUEZ ADIM ADIM GALATASARAY'A

İspanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; eski Real Madrid futbolcusu James Rodriguez'in Galatasaray'a transfer olma ihtimalinin çok yüksek olduğu belirtildi. Haberde, Jorge Mendes tarafından temsil edilen James'in Türkiye'ye gelişinin önündeki en büyük engelin ise Al-Rayyan'dan aldığı 900 bin Euro'luk aylık maaşı olduğu öğrenildi.

"5 AY SONRA AYRILACAĞIM"

30 yaşındaki yıldız oyuncu, "5 ay sonra Al-Rayyan'dan ayrılacağım. Müzesi kupalarla dolu bir takımda oynamak istiyorum" demişti.

