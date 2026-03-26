SON DAKİKA | Galatasaray'dan yüzyılın operasyonu: Hedef Bernardo Silva! Karşı cephede Cristiano Ronaldo var...

Gelecek sezonun kadro planlaması için şimdiden düğmeye basan Galatasaray, Avrupa futbolunu sarsacak bir ismin peşine düştü! Kulislere bomba gibi düşen son dakika istihbaratına göre; Manchester City'nin dünyaca ünlü Portekizli süperstarı Bernardo Silva, Sarı-Kırmızılıların transfer listesine girdi. Ancak Aslan'ın bu rüya transferdeki rakipleri de en az oyuncu kadar korkutucu...

Emre Şen
Bernardo Silva

POR Portekiz
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Manchester City
Trendyol Süper Lig'de ve Avrupa'da başarı hedefini her sezon daha da yukarılara taşıyan Galatasaray, yeni sezon öncesi taraftarını çıldırtacak bir ismin peşine düştü.

Sarı-Kırmızılı yönetimin, kariyeri başarılarla ve kupalarla dolu olan, güncel piyasa değeriyle Avrupa'nın en elit oyuncuları arasında gösterilen Bernardo Silva için maliyet araştırmalarına başladığı iddia edildi.

LİSTEDE SILVA VAR!

Transfer kulislerinin güvenilir isimlerinden gazeteci Kutlu Akpınar, Aslan'ın bu akılalmaz operasyonunu resmen duyurdu. Akpınar, "Bernardo Silva gelecek sezon için Galatasaray’ın listesinde" diyerek Sarı-Kırmızılı yönetimin 29 yaşındaki Portekizli maestro için nabız yoklamaya başladığını belirtti. Önümüzdeki sezon City'den ayrılacağını açıklayan Silva için girişimler başladı.

ASLAN'IN RAKİPLERİ: RONALDO VE AMERİKA RÜYASI!

Galatasaray'ın bu rüya transferi bitirmesinin önündeki en büyük engeller ise dünya futbolunun yeni çekim merkezleri olan Suudi Arabistan ve Amerika Birleşik Devletleri (MLS).

Kutlu Akpınar'ın paylaştığı bilgilere göre; Suudi Arabistan projesinin en büyük yüzü olan Portekizli efsane Cristiano Ronaldo, milli takımdan yakın arkadaşı Bernardo Silva'yı Arabistan'a getirmek için bizzat ikna turlarına başladı. Masadaki diğer güçlü ve zengin rakibin ise Amerika'dan (MLS) olduğu ifade edildi.

Avrupa'nın elit seviyesinde kalmakla, devasa kontratlara yelken açmak arasında bir karar verecek olan Bernardo Silva'nın durumu, yaz transfer döneminin en büyük hikayelerinden biri olmaya aday.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Maaşının 3 katını verdiler! Onuachu'dan transfer kararıMaaşının 3 katını verdiler! Onuachu'dan transfer kararı
SON DAKİKA | Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe başkanlık seçimi için tarihi karar! İddialara son noktayı koydu: "Bir projem var..."SON DAKİKA | Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe başkanlık seçimi için tarihi karar! İddialara son noktayı koydu: "Bir projem var..."

Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo galatasaray Bernardo Silva
En Çok Okunan Haberler
İsim vermeden o ülkeyi tehdit etti: "Sınırsız ve amansız bir saldırı altında kalacak"

İsim vermeden o ülkeyi tehdit etti: "Sınırsız ve amansız bir saldırı altında kalacak"

Osmangazi Köprüsü’nden atlayan kadının Kübra Karaaslan olduğu ortaya çıktı

Osmangazi Köprüsü’nden atlayan kadının Kübra Karaaslan olduğu ortaya çıktı

UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza yağdı! 'Ciddi bir ihlal' diyerek duyurdular

UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza yağdı! 'Ciddi bir ihlal' diyerek duyurdular

Büyük aşk olaylı bitti! 'Komşular polisi aradı'

Büyük aşk olaylı bitti! 'Komşular polisi aradı'

Kuyumcu camına 'ilk defa' yazarak anlattı: '28 yıllık kuyumcuyum'

Kuyumcu camına 'ilk defa' yazarak anlattı: '28 yıllık kuyumcuyum'

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

