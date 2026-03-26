SON DAKİKA | Galatasaray'dan yüzyılın operasyonu: Hedef Bernardo Silva! Karşı cephede Cristiano Ronaldo var...

Trendyol Süper Lig'de ve Avrupa'da başarı hedefini her sezon daha da yukarılara taşıyan Galatasaray, yeni sezon öncesi taraftarını çıldırtacak bir ismin peşine düştü.

Sarı-Kırmızılı yönetimin, kariyeri başarılarla ve kupalarla dolu olan, güncel piyasa değeriyle Avrupa'nın en elit oyuncuları arasında gösterilen Bernardo Silva için maliyet araştırmalarına başladığı iddia edildi.

LİSTEDE SILVA VAR!

Transfer kulislerinin güvenilir isimlerinden gazeteci Kutlu Akpınar, Aslan'ın bu akılalmaz operasyonunu resmen duyurdu. Akpınar, "Bernardo Silva gelecek sezon için Galatasaray’ın listesinde" diyerek Sarı-Kırmızılı yönetimin 29 yaşındaki Portekizli maestro için nabız yoklamaya başladığını belirtti. Önümüzdeki sezon City'den ayrılacağını açıklayan Silva için girişimler başladı.

ASLAN'IN RAKİPLERİ: RONALDO VE AMERİKA RÜYASI!

Galatasaray'ın bu rüya transferi bitirmesinin önündeki en büyük engeller ise dünya futbolunun yeni çekim merkezleri olan Suudi Arabistan ve Amerika Birleşik Devletleri (MLS).

Kutlu Akpınar'ın paylaştığı bilgilere göre; Suudi Arabistan projesinin en büyük yüzü olan Portekizli efsane Cristiano Ronaldo, milli takımdan yakın arkadaşı Bernardo Silva'yı Arabistan'a getirmek için bizzat ikna turlarına başladı. Masadaki diğer güçlü ve zengin rakibin ise Amerika'dan (MLS) olduğu ifade edildi.

Avrupa'nın elit seviyesinde kalmakla, devasa kontratlara yelken açmak arasında bir karar verecek olan Bernardo Silva'nın durumu, yaz transfer döneminin en büyük hikayelerinden biri olmaya aday.