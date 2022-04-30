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Son dakika: Galatasaray Divan Kurulu'nda Burak Elmas'a çok ağır sözler! "Yiyorsa aday ol..."

30.04.2022 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'da başkan Burak Elmas ve yönetimi idari yönden ibra edilmemiş, sarı - kırmızılı camia tüzük gereği zorunlu olarak seçime gitme kararı almıştı. Ancak istinaf mahkemesi, Galatasaray Kulübü'nün kararına tedbir koymuş ve seçimi iptal etmişti. Divan üyesi Hayri Kozak, başkan Burak Elmas için çok ağır ifadeler kullandı.

Son dakika: Galatasaray Divan Kurulu'nda Burak Elmas'a çok ağır sözler! "Yiyorsa aday ol..."

Son dakika haberleri: Galatasaray camiasında hareketli saatler yaşanıyor. Bugün yapılması planlanan seçim, istinaf mahkemesinin karara tedbir koyması sonrasında iptal olmuştu. Sarı - kırmızılı kulübün üyeleri başkan Burak Elmas'a büyük tepki gösterirken, flaş bir açıklama geldi.

Galatasaray Divan Kurulu, mahkeme kararıyla iptal edilen seçim sonrasında toplandı.

Divan Kurulu üyesi Hayri Kozak; başkan Burak Elmas'ın toplantıya katılmamasını eleştirirken, seçimin iptal olmasıyla ilgili Elmas'a ağır ifadeler kullandı.

"YİYORSA ADAY OL"

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Seçim olsun. Burak Elmas da aday olsun. Alsın çetesini yanına. Boyunun ölçüsünü alsın. Haydi, yiyorsa aday ol! Arkadaşa o gün genel kurulda kulise giderek tekrar yalvardım, yapma etme dedim. Kabul etmedi, bugün de burada yok. Ben Galatasaraylıyım, Galatasaray da bizim. Biz kimin ne yaptığını iyi biliriz. Burak Elmas, aklını başına al.

"21-28 MAYIS'TA YAPILACAK BU SEÇİM!"

Biz önümüzdeki seçime bakalım. Bu seçim yapılacak. Efendim buna başkan mı engel oluyor? O zaman başkanın engel olmasına engel olalım. 21-28 Mayıs'ta yapılacak bu seçim.

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