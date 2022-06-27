Son dakika: Galatasaray dünyaca ünlü yıldız Arturo Vidal için son aşamaya geldi! Transfer böyle çözüldü...

Son dakika haberleri: Galatasaray'da Domenec Torrent'in sözleşmesinin feshedilmesinin ardından göreve Okan Buruk getirilmiş ve deneyimli teknik direktör ile 1+1 yıllık sözleşme imzalanmıştı. Buruk sonrasında İttifak Holding Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakcı'yı 3+1 yıllığına kadrosuna katan sarı - kırmızılılar, transferde hız kesmiyor.

CENK ERGÜN AÇIKLAMIŞTI

Galatasaray'da sportif direktör Pasquale Sensibile ile yolların ayrılmasının ardından futbol direktörlüğü görevine getirilen Cenk Ergün, sarı - kırmızılı kulübe imza atmasının ardından canlı yayında açıklamalarda bulunmuştu.

"ORTA SAHA İÇİN ÇALIŞMAMIZ OLACAK"

Ergün, "İlk etapta orta saha transferi için bir çalışmamız olacak" ifadelerini kullandıktan sonra sarı - kırmızılıların gündemine birçok isim gelmişti.

ŞAMPİYONLUK HEDEFİNİN İLK ADIMI

Kadrosunu tecrübeli bir isimle güçlendirmek isteyen ve mutlak şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, bir süredir Arturo Vidal transferi için nabız yokluyordu.

FESİH BEDELİNİ ÖDEYECEKLER

Şili basınının haberine göre; Galatasaray, Arturo Vidal'in sözleşmesinde bulunan tek taraflı fesih bedelini ödemeyi kabul etti ve oyuncuyla ilgilenen Boca Juniors ile Inter Miami takımlarının önüne geçti.

YILLIK 3 MİLYON EURO

Oyuncuyla prensip anlaşmasına varan sarı - kırmızılıların, bir dönem Barcelona, Juventus ve Bayern Münih'te de forma giyen Vidal'e yıllık 3 milyon euro'dan iki yıllık bir sözleşme sunduğu ve Şilili futbolcunun bu teklifi kabul ettiği öne sürüldü.

Geçtiğimiz sezon 41 resmi maça çıkan ve şampiyonluğu son hafta Milan'a kaptıran Arturo Vidal, 2 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi.

