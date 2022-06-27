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Son dakika: Galatasaray dünyaca ünlü yıldız Arturo Vidal için son aşamaya geldi! Transfer böyle çözüldü...

27.06.2022 22:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, futbol direktörlüğüne Cenk Ergün'ü ve teknik direktörlüğe Okan Buruk'u getirmesinin ardından transfer için kolları sıvadı. Sarı - kırmızılılar; İttifak Holding Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakcı'nın transferiyle sezonu açarken, orta saha hamlesi için flaş bir gelişme yaşandı. Mutlak şampiyonluk hedefleyen Aslan'ın Arturo Vidal için devrede olduğu ortaya çıktı.

Son dakika: Galatasaray dünyaca ünlü yıldız Arturo Vidal için son aşamaya geldi! Transfer böyle çözüldü...
Arturo Vidal

Arturo Vidal

ŞLİ Şili
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Inter
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Son dakika haberleri: Galatasaray'da Domenec Torrent'in sözleşmesinin feshedilmesinin ardından göreve Okan Buruk getirilmiş ve deneyimli teknik direktör ile 1+1 yıllık sözleşme imzalanmıştı. Buruk sonrasında İttifak Holding Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakcı'yı 3+1 yıllığına kadrosuna katan sarı - kırmızılılar, transferde hız kesmiyor.

CENK ERGÜN AÇIKLAMIŞTI

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Galatasaray'da sportif direktör Pasquale Sensibile ile yolların ayrılmasının ardından futbol direktörlüğü görevine getirilen Cenk Ergün, sarı - kırmızılı kulübe imza atmasının ardından canlı yayında açıklamalarda bulunmuştu.

"ORTA SAHA İÇİN ÇALIŞMAMIZ OLACAK"

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Ergün, "İlk etapta orta saha transferi için bir çalışmamız olacak" ifadelerini kullandıktan sonra sarı - kırmızılıların gündemine birçok isim gelmişti.

ŞAMPİYONLUK HEDEFİNİN İLK ADIMI

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Kadrosunu tecrübeli bir isimle güçlendirmek isteyen ve mutlak şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, bir süredir Arturo Vidal transferi için nabız yokluyordu.

FESİH BEDELİNİ ÖDEYECEKLER

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Şili basınının haberine göre; Galatasaray, Arturo Vidal'in sözleşmesinde bulunan tek taraflı fesih bedelini ödemeyi kabul etti ve oyuncuyla ilgilenen Boca Juniors ile Inter Miami takımlarının önüne geçti.

YILLIK 3 MİLYON EURO

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Oyuncuyla prensip anlaşmasına varan sarı - kırmızılıların, bir dönem Barcelona, Juventus ve Bayern Münih'te de forma giyen Vidal'e yıllık 3 milyon euro'dan iki yıllık bir sözleşme sunduğu ve Şilili futbolcunun bu teklifi kabul ettiği öne sürüldü.

Geçtiğimiz sezon 41 resmi maça çıkan ve şampiyonluğu son hafta Milan'a kaptıran Arturo Vidal, 2 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi.

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