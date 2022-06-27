Son dakika: Galatasaray dünyaca ünlü yıldız Arturo Vidal için son aşamaya geldi! Transfer böyle çözüldü...

Son dakika haberleri: Galatasaray'da Domenec Torrent'in sözleşmesinin feshedilmesinin ardından göreve Okan Buruk getirilmiş ve deneyimli teknik direktör ile 1+1 yıllık sözleşme imzalanmıştı. Buruk sonrasında İttifak Holding Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakcı'yı 3+1 yıllığına kadrosuna katan sarı - kırmızılılar, transferde hız kesmiyor.
Galatasaray'da sportif direktör Pasquale Sensibile ile yolların ayrılmasının ardından futbol direktörlüğü görevine getirilen Cenk Ergün, sarı - kırmızılı kulübe imza atmasının ardından canlı yayında açıklamalarda bulunmuştu.
Ergün, "İlk etapta orta saha transferi için bir çalışmamız olacak" ifadelerini kullandıktan sonra sarı - kırmızılıların gündemine birçok isim gelmişti.
Kadrosunu tecrübeli bir isimle güçlendirmek isteyen ve mutlak şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, bir süredir Arturo Vidal transferi için nabız yokluyordu.
Şili basınının haberine göre; Galatasaray, Arturo Vidal'in sözleşmesinde bulunan tek taraflı fesih bedelini ödemeyi kabul etti ve oyuncuyla ilgilenen Boca Juniors ile Inter Miami takımlarının önüne geçti.
Oyuncuyla prensip anlaşmasına varan sarı - kırmızılıların, bir dönem Barcelona, Juventus ve Bayern Münih'te de forma giyen Vidal'e yıllık 3 milyon euro'dan iki yıllık bir sözleşme sunduğu ve Şilili futbolcunun bu teklifi kabul ettiği öne sürüldü.
Geçtiğimiz sezon 41 resmi maça çıkan ve şampiyonluğu son hafta Milan'a kaptıran Arturo Vidal, 2 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi.
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