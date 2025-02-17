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  4. SON DAKİKA: Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesi TFF'den açıklama! Riva'ya davet ettiler...

SON DAKİKA: Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesi TFF'den açıklama! Riva'ya davet ettiler...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
17.02.2025 18:47
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Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak olan ve şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi TFF'den bir açıklama yapıldı. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesi TFF'den açıklama! Riva'ya davet ettiler...

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, derbi öncesi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u dostluk ve kardeşlik iklimine katkıda bulunmak için Riva'da bir araya gelmeye davet etti.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

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"Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak Galatasaray A.Ş. - Fenerbahçe A.Ş. müsabakası hem ligimizin marka değeri hem de ülke futbolunun Avrupa'daki tanıtımı açısından büyük önem taşımaktadır.

Tüm futbol kamuoyunun beklentisi derbinin tarihi rekabete yakışan, sağduyunun öne çıktığı, centilmenliğin konuşulduğu bir atmosferde geçmesidir.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, bu vesileyle iki kulübümüzün değerli başkanlarını 19 Şubat Çarşamba günü saat 13.00'te Riva'da bir araya gelerek dostluk ve kardeşlik iklimine katkıda bulunmaya davet etmiştir.

Türk futbolunun asırlık iki çınarı arasında oynanacak bu maçın futbol kalitesi ve fair play açısından örnek bir müsabaka olmasını temenni ediyor, başarılar diliyoruz."

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