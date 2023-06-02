SON DAKİKA | Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Abdulkadir Bitigen oldu

Son dakika haberine göre Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

Spor Toto Süper Lig’de 37. hafta heyecanı yarın ve 4 Haziran Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

Buna göre haftanın en önemli müsabakası olan Galatasaray - Fenerbahçe maçını FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

İŞTE SPOR TOTO SÜPER LİG’DE 37. HAFTANIN PROGRAMI VE HAKEMLER

Yarın

16.00 Konyaspor - Fatih Karagümrük: Yasin Kol

19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş: Volkan Bayarslan

19.00 Kayserispor - MKE Ankaragücü: Cihan Aydın

19.00 Adana Demirspor - Medipol Başakşehir: Erkan Özdamar

19.00 Ümraniyespor - Giresunspor: Zorbay Küçük

19.00 Trabzonspor - Corendon Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

4 Haziran Pazar

19.00 Galatasaray - Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen

İLK KEZ GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ YÖNETECEK

Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, pazar günü saat 19.00’da Nef Stadyumu’nda karşılaşacak. Bu önemli müsabakada FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen’in yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Süleyman Özay yapacak. Maçın dördündü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

Kayseri bölgesi hakemi olan Abdulkadir Bitigen, kariyerinde ilk kez Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yönetecek. Bitigen, daha önce 15 Mart 2020 tarihinde Galatasaray-Beşiktaş derbisinde görev almıştı. Bu derbi 0-0 berabere sonuçlandı.

Abdulkadir Bitigen ayrıca, 18 Mayıs 2023 tarihinde de Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasında düdük çalmış, mücadeleyi de sarı-lacivertliler 3-1 kazanmıştı.

İHA

