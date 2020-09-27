SON DAKİKA: Galatasaray Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig'in 3. haftasındaki dev derbide Galatasaray, evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak. Dev derbinin ilk 11'leri belli oldu.
Fenerbahçe, Galatasaray derbisine tam kadro çıkacak. Sarı-lacivertli ekipte dev maç öncesinde sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor. Galatasaray'da ise sakatlığı bulunan Emre Akbaba derbide görev yapamayacak.
GALATASARAY: Fatih Öztürk, Omar Elabdellaoui, Christian Luyindama, Marcao, Martin Linnes, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Arda Turan, Radamel Falcao
FENERBAHÇE: Altay, Caner, Tisserand, Lemos, Gökhan Gönül, Gustavo, Sosa, Ozan, Deniz Türüç, Thiam, Valencia
Derbide ilk 11'ler belli oldu!
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