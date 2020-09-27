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SON DAKİKA: Galatasaray Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri belli oldu

GALATASARAY HABERLERİ  | 27.09.2020 18:09 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 3. haftasındaki dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Derbinin ilk 11'leri belli oldu. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Galatasaray Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig'in 3. haftasındaki dev derbide Galatasaray, evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak. Dev derbinin ilk 11'leri belli oldu.

Fenerbahçe, Galatasaray derbisine tam kadro çıkacak. Sarı-lacivertli ekipte dev maç öncesinde sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor. Galatasaray'da ise sakatlığı bulunan Emre Akbaba derbide görev yapamayacak.

İŞTE DERBİNİN İLK 11'LERİ

GALATASARAY: Fatih Öztürk, Omar Elabdellaoui, Christian Luyindama, Marcao, Martin Linnes, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Arda Turan, Radamel Falcao

FENERBAHÇE: Altay, Caner, Tisserand, Lemos, Gökhan Gönül, Gustavo, Sosa, Ozan, Deniz Türüç, Thiam, Valencia

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
falcaoooo golcaoooo demekkk
hayret tolga cigerci yok
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