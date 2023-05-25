Son dakika: Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 37. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği derbi, 4 Haziran Pazar günü saat 19:00'da oynanacak. Müsabakaya Nef Stadyumu ev sahipliği yapacak.

GALATASARAY, DERBİYE ŞAMPİYON ÇIKABİLİR

Sarı - kırmızılılar, 36. haftada oynayacağı Ankaragücü maçından galibiyet alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Galatasaray bu durumda derbiye şampiyon unvanıyla çıkacak.

ŞAMPİYON, DERBİDE BELLİ OLABİLİR

Öte yandan Galatasaray'ın Ankaragücü'ne puan kaybetmesi ve Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u mağlup etmesi halinde ise derbi, şampiyonluk maçı anlamını taşıyabilir.

ŞAMPİYONLUK İHTİMALLERİ

Galatasaray; Ankaragücü'ne yenilir ve Fenerbahçe, Antalyaspor'u mağlup ederse iki takım arasında oynanacak olan derbiyi kazanan ekip şampiyon olacak. Derbinin berabere bitmesi halinde ise Galatasaray, Süper Lig kupasını kaldıracak.

Ancak sarı - kırmızılılar, Ankaragücü deplasmanında berabere kalır ve Fenerbahçe de Antalyaspor'u yenerse 37. haftada oynanacak olan derbide sarı - lacivertlilerin şampiyon olması için ezeli rakibini en az 3 farkla mağlup etmesi gerekecek.

