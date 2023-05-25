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Son dakika: Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu!

25.05.2023 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 37. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi ağırlayacağı maçın tarihi ve saati belli oldu. Sarı - kırmızılıların Ankaragücü'nü yenmesi halinde şampiyon olarak çıkacağı maç, 4 Haziran Pazar günü Nef Stadyumu'nda oynanacak. İşte detaylar...

Son dakika: Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 37. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği derbi, 4 Haziran Pazar günü saat 19:00'da oynanacak. Müsabakaya Nef Stadyumu ev sahipliği yapacak.

GALATASARAY, DERBİYE ŞAMPİYON ÇIKABİLİR

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Sarı - kırmızılılar, 36. haftada oynayacağı Ankaragücü maçından galibiyet alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Galatasaray bu durumda derbiye şampiyon unvanıyla çıkacak.

ŞAMPİYON, DERBİDE BELLİ OLABİLİR

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Öte yandan Galatasaray'ın Ankaragücü'ne puan kaybetmesi ve Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u mağlup etmesi halinde ise derbi, şampiyonluk maçı anlamını taşıyabilir.

ŞAMPİYONLUK İHTİMALLERİ

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Galatasaray; Ankaragücü'ne yenilir ve Fenerbahçe, Antalyaspor'u mağlup ederse iki takım arasında oynanacak olan derbiyi kazanan ekip şampiyon olacak. Derbinin berabere bitmesi halinde ise Galatasaray, Süper Lig kupasını kaldıracak.

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Ancak sarı - kırmızılılar, Ankaragücü deplasmanında berabere kalır ve Fenerbahçe de Antalyaspor'u yenerse 37. haftada oynanacak olan derbide sarı - lacivertlilerin şampiyon olması için ezeli rakibini en az 3 farkla mağlup etmesi gerekecek.

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