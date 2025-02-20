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  4. SON DAKİKA: Galatasaray-Fenerbahçe maçının hakemi Slavko Vincic oldu! Sarı-Kırmızılılar o isim için TFF'ye başvurmuştu...

SON DAKİKA: Galatasaray-Fenerbahçe maçının hakemi Slavko Vincic oldu! Sarı-Kırmızılılar o isim için TFF'ye başvurmuştu...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
20.02.2025 10:51
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Son dakika... Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden, Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak olan maçların hakemleri açıklandı. Haftanın hatta sezonun en önemli maçı olarak gösterilen ve şampiyonluğu yakından ilgilendiren Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi ise Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic olarak açıklandı. Galatasaray yönetimi, hafta boyunca tartışılan Sloven hakem Slavko Vincic'i istemediğini TFF'ye bildirmişti. Bu durum sonrası taraftarlar da tepki gösterdi.

SON DAKİKA: Galatasaray-Fenerbahçe maçının hakemi Slavko Vincic oldu! Sarı-Kırmızılılar o isim için TFF'ye başvurmuştu...

MHK'dan yapılan açıklamayla, Süper Lig'in 25. haftasın düdük çalacak hakemler belli oldu.

Yapılan paylaşımda şampiyonluğu yakından ilgilendiren Galatasaray Fenerbahçe mücadelesinin hakemi de belli oldu.

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DEV DERBİ VINCIC'İN

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Dev mücadelede Sloven hakem Slavko Vincic'in düdük çalacağı öğrenildi. Vincic, bu sezon Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde birer kez görev yaptı. Borussia Dortmund-Real Madrid arasında geçen sene oynanan son Şampiyonlar Ligi finalini yönetti. Bu hafta ise Şampiyonlar Ligi'nde PSV-Juventus maçında görev aldı.

GALATASARAY, VINCIC'İ İSTEMEMİŞTİ

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Slavko Vincic isminin ön plana çıkması üzerine Galatasaray Kulübü harekete geçmiş ve Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın Slovenya'da Maribor Kulübü'nün sahibi olması nedeniyle Vincic'i istemediğini TFF'ye bildirmişti.

TFF REDDETMİŞTİ

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TFF, Vincic başvurusu sonrası Galatasaray'a olumsuz yanıt verdi. TFF, derbiye atanacak yabancı orta hakem konusunda iki takımın da taleplerine yanıt vermeyeceğini kulüplere bildirmişti.

Slavko Vincic'in bu sezon ülkesi dışında yönettiği maçlar

Şampiyonlar Ligi
Arsenal 2-0 PSG
Barcelona 4-1 B. Münih
Real Madrid 1-3 Milan
Leverkusen 1-0 Inter
Monaco 1-0 Aston Villa
Lille 6-1 Feyenoord
Slavia Prag 2-1 Lille
PSV Eindhoven 3-1 Juventus

Uluslar Ligi
Almanya 1-0 Hollanda
İtalya 1-3 Fransa

Yunanistan Süper Ligi
PAOK 0-0 Panathinaikos
Olympiakos 1-1 Panathinaikos

Suudi Pro Lig
Al Ahli 1-2 Al Halila

BAE Pro Lig
Shabab Al-Ahli 3-0 Al-Wasl

Canlı Skor

Günün Maçları

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20:45
Galatasaray Galatasaray
-
AZ Alkmaar AZ Alkmaar
23:00
Anderlecht Anderlecht
-
Fenerbahçe Fenerbahçe

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Anahtar Kelimeler:
Hakem fenerbahçe galatasaray
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