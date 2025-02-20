SON DAKİKA: Galatasaray-Fenerbahçe maçının hakemi Slavko Vincic oldu! Sarı-Kırmızılılar o isim için TFF'ye başvurmuştu...

MHK'dan yapılan açıklamayla, Süper Lig'in 25. haftasın düdük çalacak hakemler belli oldu.
Yapılan paylaşımda şampiyonluğu yakından ilgilendiren Galatasaray Fenerbahçe mücadelesinin hakemi de belli oldu.
Dev mücadelede Sloven hakem Slavko Vincic'in düdük çalacağı öğrenildi. Vincic, bu sezon Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde birer kez görev yaptı. Borussia Dortmund-Real Madrid arasında geçen sene oynanan son Şampiyonlar Ligi finalini yönetti. Bu hafta ise Şampiyonlar Ligi'nde PSV-Juventus maçında görev aldı.
Slavko Vincic isminin ön plana çıkması üzerine Galatasaray Kulübü harekete geçmiş ve Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın Slovenya'da Maribor Kulübü'nün sahibi olması nedeniyle Vincic'i istemediğini TFF'ye bildirmişti.
TFF, Vincic başvurusu sonrası Galatasaray'a olumsuz yanıt verdi. TFF, derbiye atanacak yabancı orta hakem konusunda iki takımın da taleplerine yanıt vermeyeceğini kulüplere bildirmişti.
Slavko Vincic'in bu sezon ülkesi dışında yönettiği maçlar
Şampiyonlar Ligi
Arsenal 2-0 PSG
Barcelona 4-1 B. Münih
Real Madrid 1-3 Milan
Leverkusen 1-0 Inter
Monaco 1-0 Aston Villa
Lille 6-1 Feyenoord
Slavia Prag 2-1 Lille
PSV Eindhoven 3-1 Juventus
Uluslar Ligi
Almanya 1-0 Hollanda
İtalya 1-3 Fransa
Yunanistan Süper Ligi
PAOK 0-0 Panathinaikos
Olympiakos 1-1 Panathinaikos
Suudi Pro Lig
Al Ahli 1-2 Al Halila
BAE Pro Lig
Shabab Al-Ahli 3-0 Al-Wasl
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