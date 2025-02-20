SON DAKİKA: Galatasaray-Fenerbahçe maçının hakemi Slavko Vincic oldu! Sarı-Kırmızılılar o isim için TFF'ye başvurmuştu...

MHK'dan yapılan açıklamayla, Süper Lig'in 25. haftasın düdük çalacak hakemler belli oldu.

Yapılan paylaşımda şampiyonluğu yakından ilgilendiren Galatasaray Fenerbahçe mücadelesinin hakemi de belli oldu.

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DEV DERBİ VINCIC'İN

Dev mücadelede Sloven hakem Slavko Vincic'in düdük çalacağı öğrenildi. Vincic, bu sezon Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde birer kez görev yaptı. Borussia Dortmund-Real Madrid arasında geçen sene oynanan son Şampiyonlar Ligi finalini yönetti. Bu hafta ise Şampiyonlar Ligi'nde PSV-Juventus maçında görev aldı.

GALATASARAY, VINCIC'İ İSTEMEMİŞTİ

Slavko Vincic isminin ön plana çıkması üzerine Galatasaray Kulübü harekete geçmiş ve Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın Slovenya'da Maribor Kulübü'nün sahibi olması nedeniyle Vincic'i istemediğini TFF'ye bildirmişti.

TFF REDDETMİŞTİ

TFF, Vincic başvurusu sonrası Galatasaray'a olumsuz yanıt verdi. TFF, derbiye atanacak yabancı orta hakem konusunda iki takımın da taleplerine yanıt vermeyeceğini kulüplere bildirmişti.

Slavko Vincic'in bu sezon ülkesi dışında yönettiği maçlar

Şampiyonlar Ligi

Arsenal 2-0 PSG

Barcelona 4-1 B. Münih

Real Madrid 1-3 Milan

Leverkusen 1-0 Inter

Monaco 1-0 Aston Villa

Lille 6-1 Feyenoord

Slavia Prag 2-1 Lille

PSV Eindhoven 3-1 Juventus

Uluslar Ligi

Almanya 1-0 Hollanda

İtalya 1-3 Fransa

Yunanistan Süper Ligi

PAOK 0-0 Panathinaikos

Olympiakos 1-1 Panathinaikos

Suudi Pro Lig

Al Ahli 1-2 Al Halila

BAE Pro Lig

Shabab Al-Ahli 3-0 Al-Wasl