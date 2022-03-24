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Son dakika: Galatasaray, Fenerbahçeli yıldızı bedavaya kapıyor!

24.03.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda beklentilerin çok altında kalan sarı - kırmızılılar, gelecek sezonun planlamasını şimdiden yapmaya başladı. Sezon başında genç isimleri kadrosuna katan Galatasaray'ın hedefindeki Fenerbahçeli yıldız ortaya çıktı. İşte detaylar...

Son dakika: Galatasaray, Fenerbahçeli yıldızı bedavaya kapıyor!
Berke Özer

Berke Özer

TR Türkiye
Yaş: 22 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son dakika haberleri: Bu sezon hedeflerinden çok uzakta kalan Galatasaray, gelecek sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlamak istiyor. Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda taraftarlarının beklentilerini karşılayamayan sarı - kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'nde ise gösterdiği performansla beğeni toplamıştı. Galatasaray'ın gelecek sezon Fenerbahçe'den istediği yıldız da ortaya çıktı. İşte haberin detayları...

Yeni sezonda oynayacağı oyunla taraftarlarına bu sezonu unutturmak isteyen Galatasaray'da transfer planları kuruldu.

Sarı - kırmızılı yönetim, mutlaka şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvamış durumda.

PENA'NIN KALMASI ZOR

Devre arasında Inaki Pena'yı kadrosuna kiralık olarak katan ve gelecek sezonda da kiralamak isteyen Aslan'ın bu teklifine Barcelona'nın sıcak bakmadığı öğrenildi.

BERKE ÖZER SÜRPRİZİ

Alternatiflerini de hazırlayan Galatasaray'ın gündemine Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Berke Özer geldi.

İRFANCAN EĞRİBAYAT DA LİSTEDE

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, "Yolları ayıracağız" dediği Özer için harekete geçen sarı - kırmızılıların bir diğer seçeneği ise İrfancan Eğribayat olarak öne çıktı.

1 MİLYON EURO

Göztepe'den ayrılması beklenen genç file bekçisi için sarı - kırmızılıların 1 milyon euro bonservis bedeli belirlediği ifade edildi.

(Milliyet)

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