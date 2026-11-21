Ara transfer dönemi yaklaşırken Trabzonspor formasıyla sergilediği performansla dikkat çeken Ernest Muçi için yeni bir transfer iddiası gündeme geldi. Serie A ekiplerinden Roma'nın, 25 yaşındaki Arnavut futbolcuyla ilgilendiği öne sürüldü.

BONSERVİS BEKLENTİSİ EN AZ 20 MİLYON EURO

Gündeme yansıyan detaylarda Trabzonspor yönetiminin, Ernest Muçi için belirlediği bonservis beklentisinin en az 20 milyon euro olduğu ifade edildi. Güncel piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösterilen oyuncunun, bordo-mavili kulüple 30 Haziran 2029 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.

BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ

Ernest Muçi, bu sezon Trabzonspor formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 14 karşılaşmanın 12'sinde ilk 11'de sahaya çıktı. 25 yaşındaki futbolcu, söz konusu maçlarda 3 gol ve 7 asistlik skor katkısı üretti.