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Son dakika: Galatasaray gönderdiğine bin pişman! Yunus Akgün, Messi'yi bile solladı...

22.01.2022 18:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de Adana Demirspor, kendi sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'e gol yağdırdı. Rakibini 5-0'lık skorla geçen Adana temsilcisinde Galatasaray'dan kiralanan Yunus Akgün yine şov yaptı. Karşılaşmada 2 gol 1 asist yapan 21 yaşındaki oyuncu performansıyla dudak ısırtmaya devam ediyor. Sezon başında PSG'ye transfer olan Messi'yi bile performansıyla sollayan Yunus Akgün, kendinden söz ettirmeye devam ediyor.

Son dakika: Galatasaray gönderdiğine bin pişman! Yunus Akgün, Messi'yi bile solladı...

Spor Toto Süper Lig'de Adana Demirspor'un yükselen performansı devam ediyor. Fatih Karagümrük'ü ağırlayan Demirspor, rakibine adeta gol oldu yağdı. Rakip kaleye tam 5 gol atan Adana Demirspor'da Yunus Akgün yine yıldızlaştı. Sezon başından beri müthiş bir performans ortaya koyan Galatasaray'dan kiralık Yunus Akgün, sosyal medyada gündem oldu. Performansıyla Messi'yi bile sollayan genç oyuncu dudak ısırtmaya devam ediyor.

2 GOL 1 ASİST

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Fatih Karagümrük karşısında 2 gol 1 asistle oynayan Yunus Akgün, sezon boyunca çıktığı 23 maçta 8 gol 8 asistlik performan sergiledi ve 16 gole direkt olarak katkıda bulundu. Bu istatistikte Messi'yi bile sollayan genç oyuncu Süper Lig'de en formda oyuncular arasında yer alıyor.

MESSI, YUNUS'UN GERİSİNDE KALDI

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Sezon başında PSG'ye büyük umutlarla transfer edilen Messi ise, PSG ile çıktığı 16 maçta 6 gol 4 asistlik performans sergiledi ve toplamda 10 gole katkıda bulunmuş oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Adana Demirspor Lionel Messi
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