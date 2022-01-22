Son dakika: Galatasaray gönderdiğine bin pişman! Yunus Akgün, Messi'yi bile solladı...

Spor Toto Süper Lig'de Adana Demirspor'un yükselen performansı devam ediyor. Fatih Karagümrük'ü ağırlayan Demirspor, rakibine adeta gol oldu yağdı. Rakip kaleye tam 5 gol atan Adana Demirspor'da Yunus Akgün yine yıldızlaştı. Sezon başından beri müthiş bir performans ortaya koyan Galatasaray'dan kiralık Yunus Akgün, sosyal medyada gündem oldu. Performansıyla Messi'yi bile sollayan genç oyuncu dudak ısırtmaya devam ediyor.

2 GOL 1 ASİST

Fatih Karagümrük karşısında 2 gol 1 asistle oynayan Yunus Akgün, sezon boyunca çıktığı 23 maçta 8 gol 8 asistlik performan sergiledi ve 16 gole direkt olarak katkıda bulundu. Bu istatistikte Messi'yi bile sollayan genç oyuncu Süper Lig'de en formda oyuncular arasında yer alıyor.

MESSI, YUNUS'UN GERİSİNDE KALDI

Sezon başında PSG'ye büyük umutlarla transfer edilen Messi ise, PSG ile çıktığı 16 maçta 6 gol 4 asistlik performans sergiledi ve toplamda 10 gole katkıda bulunmuş oldu.

