Son dakika Galatasaray haberi: Başkan Burak Elmas'tan flaş açıklamalar! Luis Campos, Muslera...

Son dakika Galatasaray haberleri: Ligde zor günler geçiren Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşandı. Genel Kurul üyeleriyle Zoom üzerinden bir araya gelen Başkan Burak Elmas, Luis Campos'tan Muslera'nın geleceğine kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı ekip için önemli olan toplantıda Galatasaray'ın genel kurul üyeleri, Başkan Burak Elmas'a sorularını iletti. Burak Elmas, Luis Campos ve Fernando Muslera'nın geleceğine dair önemli ifadeler kullandı.

"PRENSİP ANLAŞMASINA VARDIK"

Dünyaca ünlü futbol adamı Luis Campos ile prensip anlaşmasına vardıklarını açıklayan Burak Elmas, "Luis Campos ile uzun görüşmeler sonucu prensipte anlaştık imzadan sonra başkan danışmanı olarak göreve başlayacak" ifadelerini kullandı.

MUSLERA'NIN DURUMU...

Fernando Muslera'nın uzun süredir devam eden sakatlığı sonrasında kaleci transferi yapacaklarını ifade eden Galatasaray Başkanı, "Muslera bizim kaptanımız. Göndermek gibi bir niyetimiz yok. Muslera sakatken yerini doldurabilecek bir kaleci alacağız. Roman Bürki için oyuncu tarafı ile anlaştık. Kulübü ile görüştüğümüz detaylar var" diye konuştu.

"DIAGNE'NİN YERİNİ DOLDURACAĞIZ"

Galatasaray'da gol yollarındaki etkisizlik ve Mbaye Diagne'nin sakatlığı ile ilgili gelen soru üzerine Burak Elmas, "Mbaye Diagne'nin yerini uygun bütçeyle dolduracağız" şeklinde konuştu.

GEDSON FERNANDES TRANSFERİ

Burak Elmas, Gedson Fernandes'e ilişkin gelen soruyu da cevapladı. Başkan Elmas, "Gedson konusunu gördükten sonra imzalar atılmadan hiçbir transfer için yüzde 100 bitti demem" dedi.

