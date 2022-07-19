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Son dakika Galatasaray haberi: Mostafa Mohamed'den Galatasaray'a duygusal veda, gözyaşlarına hakim olamadı! İşte o anlar...

19.07.2022 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri... Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Galatasaray'da takıma katılan isimlerin yanı sıra, takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başladı. İlk olarak golcü oyuncu Mbaye Diagne'yi Fatih Karagümrük'e gönderen Sarı-Kırmızılı ekipte bu kez bir diğer golcü Mostafa Mohamed'e veda etti. Mısırlı oyuncu kulüpten ayrılırken gözyaşlarını tutamadı. İşte detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Mostafa Mohamed'den Galatasaray'a duygusal veda, gözyaşlarına hakim olamadı! İşte o anlar...
Mostafa Mohamed

Mostafa Mohamed

MSR Mısır
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Yeni sezonda, yeni hocası Okan Buruk ile mutlak şampiyonluk isteyen Galatasaray, hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk'un verdiği rapor doğrultusunda transfer çalışmaları sürerken, sarı - kırmızılı ekipte en çok merak edilen konulardan biri de takımdan ayrılacak isimler... Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin takımdan ayrılıp, Karagümrük'le 1 yıllık sözleşme imzalamasının ardından bir ayrılık daha gerçekleşiyor.

MOSTAFA MOHAMED GİDİYOR

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Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında bonservisini aldığı Mostafa Mohamed, sarı - kırmızılı kulüpten ayrılıyor.

İMZA İÇİN PARİS'E UÇACAK

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Foot Mercato'nun haberine göre; Mısırlı futbolcu, bugün kafileden ayrılarak Nantes'e imza atmak için Paris'e geçecek.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK

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Ligue 1 ekibiyle anlaşmaya varan 24 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atacak.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK

Fransız takımı, Mısırlı golcüyü 6 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiraladı.

PSG MAÇINA YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR

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Nantes kulübünün Mohamed'i PSG ile oynanacak Süper Kupa maçına yetiştirmeye çalıştığı ifade edildi.

AYRILIRKEN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI!

Sarı-Kırmızılı ekibin Nantes'e kiraladığı Mısırlı futbolcu kamptan ayrılırken gözyaşlarını tutamadı. "Taraftarları, takım arkadaşlarımı ve hocamı çok özleyeceğim." diyen Mohamed, Galatasaray'a teşekkür ediyorum, bu sene en iyi dileklerim Galatasaray ile. Galatasaray taraftarlarını gerçekten çok özleyeceğim." dedi.

"ŞU AN AĞLAMAKLIYIM"

Takımdan ayrıldığı esnada oldukça duygulu olduğu gözlenen golcü oyuncu, "Evet şu an ağlamaklıyım. Nantes'a kiralık gidiyorum. Nantes'ta da en iyi performansımı ortaya koymak istiyorum." ifadelerini kullandı.

KAP GELDİ!

Sarı-Kırmızılılar, Mostafa Mohamed'in Nantes'a kiralanması konusunda görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle;

Profesyonel Futbolcumuz Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla'nın 2022-2023 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda FC Nantes ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

GALATASARAY PERFORMANSI

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Galatasaray'da 57 resmi maça çıkan Mostafa Mohamed, 17 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.


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