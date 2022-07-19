Son dakika Galatasaray haberi: Mostafa Mohamed'den Galatasaray'a duygusal veda, gözyaşlarına hakim olamadı! İşte o anlar...

Yeni sezonda, yeni hocası Okan Buruk ile mutlak şampiyonluk isteyen Galatasaray, hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk'un verdiği rapor doğrultusunda transfer çalışmaları sürerken, sarı - kırmızılı ekipte en çok merak edilen konulardan biri de takımdan ayrılacak isimler... Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin takımdan ayrılıp, Karagümrük'le 1 yıllık sözleşme imzalamasının ardından bir ayrılık daha gerçekleşiyor.
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında bonservisini aldığı Mostafa Mohamed, sarı - kırmızılı kulüpten ayrılıyor.
Foot Mercato'nun haberine göre; Mısırlı futbolcu, bugün kafileden ayrılarak Nantes'e imza atmak için Paris'e geçecek.
Ligue 1 ekibiyle anlaşmaya varan 24 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atacak.
Fransız takımı, Mısırlı golcüyü 6 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiraladı.
Nantes kulübünün Mohamed'i PSG ile oynanacak Süper Kupa maçına yetiştirmeye çalıştığı ifade edildi.
Sarı-Kırmızılı ekibin Nantes'e kiraladığı Mısırlı futbolcu kamptan ayrılırken gözyaşlarını tutamadı. "Taraftarları, takım arkadaşlarımı ve hocamı çok özleyeceğim." diyen Mohamed, Galatasaray'a teşekkür ediyorum, bu sene en iyi dileklerim Galatasaray ile. Galatasaray taraftarlarını gerçekten çok özleyeceğim." dedi.
Takımdan ayrıldığı esnada oldukça duygulu olduğu gözlenen golcü oyuncu, "Evet şu an ağlamaklıyım. Nantes'a kiralık gidiyorum. Nantes'ta da en iyi performansımı ortaya koymak istiyorum." ifadelerini kullandı.
Mostafa Mohamed'ten duygusal veda; gözyaşlarını tutamadı!— DHA Spor (@dhaspor) July 19, 2022
????️"Takımı, teknik ekibi, taraftarları çok özleyeceğim" pic.twitter.com/6u4FVTV96D
Sarı-Kırmızılılar, Mostafa Mohamed'in Nantes'a kiralanması konusunda görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle;
Profesyonel Futbolcumuz Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla'nın 2022-2023 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda FC Nantes ile resmi görüşmelere başlanmıştır.
Galatasaray'da 57 resmi maça çıkan Mostafa Mohamed, 17 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.
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