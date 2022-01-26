Son dakika Galatasaray haberleri: Acun Ilıcalı Türkiye'ye kamp kurdu! Galatasaray ve Fenerbahçe'den transferler geliyor

Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Performansıyla taraftarı ve yönetimi memnun etmeyen oyuncularla yolların ayrılmasını planlayan Domenec Torrent, beğenmediği oyuncuların biletini kesti. Aytaç Kara, Luyindama ve Yedlin'i ilk öncelik olarak gözden çıkartan İspanyol çalıştırıcı transfer tekliflerine açık olduğunu ifade etti. İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'yi satın alan Acun Ilıcalı da bu olayın ardından ilk hamlesini yaptı.

BURAK ELMAS AÇIKLADI: TAKIMDAN AYRILIYOR

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, dün akşam yaptığı açıklamada Yedlin'in takımdan ayrılacağını ifade etmişti. Sözleşmesinin feshedildiği öğrenilen Yedlin için Hull City'nin devreye girdiği ve sağ bek oyuncusu ile sözleşme imzalayacağı aktarıldı. Acun Ilıcalı'nın bu transferi de çok istediği gelen haberler arasında.

FENERBAHÇE'DEN DE TRANSFER YAPMIŞTI

Allahyar Sayyadmanesh'in Hull City'ye transferi imzaya kaldı. F.Bahçe'nin İranlı golcünün satışı için İngiliz ekibi ile anlaştığı bildirildi. Hull'ün ödeyeceği bonservis bedeli daha sonra açıklanacak. F.Bahçe, sonraki satıştan da pay alacak.

