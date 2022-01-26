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Son dakika Galatasaray haberleri: Acun Ilıcalı Türkiye'ye kamp kurdu! Galatasaray ve Fenerbahçe'den transferler geliyor

26.01.2022 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri: Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, transfer çalışmalarına hız verdi. 2 hafta üst üste galibiyet almasına rağmen teknik direktör Grant McCann ile yollarını ayıran Ilıcalı, takımın başına Şota Arveladze'yi getirmeyi planlıyor. Oyuncu transferi konusunda da gözünü Türkiye'ye diken Ilıcalı, daha önce Fenerbahçe'den Allahyar konusunda anlaşma sağlamıştı. Bu kez de Galatasaray'dan ayrılan Yedlin'i gözüne kestiren Ilıcalı bu transferi de bitirecek.

Son dakika Galatasaray haberleri: Acun Ilıcalı Türkiye'ye kamp kurdu! Galatasaray ve Fenerbahçe'den transferler geliyor
DeAndre Yedlin

DeAndre Yedlin

ABD Amerika Birleşik Devletleri
Yaş: 29 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Performansıyla taraftarı ve yönetimi memnun etmeyen oyuncularla yolların ayrılmasını planlayan Domenec Torrent, beğenmediği oyuncuların biletini kesti. Aytaç Kara, Luyindama ve Yedlin'i ilk öncelik olarak gözden çıkartan İspanyol çalıştırıcı transfer tekliflerine açık olduğunu ifade etti. İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'yi satın alan Acun Ilıcalı da bu olayın ardından ilk hamlesini yaptı.

BURAK ELMAS AÇIKLADI: TAKIMDAN AYRILIYOR

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Galatasaray Başkanı Burak Elmas, dün akşam yaptığı açıklamada Yedlin'in takımdan ayrılacağını ifade etmişti. Sözleşmesinin feshedildiği öğrenilen Yedlin için Hull City'nin devreye girdiği ve sağ bek oyuncusu ile sözleşme imzalayacağı aktarıldı. Acun Ilıcalı'nın bu transferi de çok istediği gelen haberler arasında.

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FENERBAHÇE'DEN DE TRANSFER YAPMIŞTI

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Allahyar Sayyadmanesh'in Hull City'ye transferi imzaya kaldı. F.Bahçe'nin İranlı golcünün satışı için İngiliz ekibi ile anlaştığı bildirildi. Hull'ün ödeyeceği bonservis bedeli daha sonra açıklanacak. F.Bahçe, sonraki satıştan da pay alacak.

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Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Acun Ilıcalı DeAndre Yedlin
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