Son dakika Galatasaray haberleri... Arda Turan'dan olay sözler: Utanmalıyız!

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa karşısında 3-1 mağlup oldu. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Arda Turan, çok konuşulacak sözler söyledi.

"UTANMALIYIZ"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Arda Turan, "İşimiz çok zor, çok zor durumdayız. Açıkçası bu durumdan çıkmak zorundayız. Ligi, şampiyonluğu kaybettik. UEFA'ya kadar en iyi şekilde toparlayıp onu motivasyon kaynağı olarak almalıyız. Bulunduğumuz durum bize yakışmıyor, utanmalıyız. Kendim utanıyorum" dedi.

"ANNEM BABAM ARAYINCA TELEFONLARINI AÇAMIYORUM"

Kendi ailesinden gelen telefonları dahi açamadığını söyleyen Arda, "Bu duruma biz getirdik, kaçacak değiliz. Belki kendi aramızda konuşarak olmuyor ama çıkıp mücadele etmeliyiz. Galatasaray forması çok değerli. Bu durumdan utanmalıyız. Annem babam arayınca telefonlarını açamıyorum." diye konuştu.

