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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da isyan bayrağı açıldı! Gedson transferi sonrası Domenec Torrent'e ağza alınmayacak küfür!

02.02.2022 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'a Gedson Fernandes'in transferi sonrası ortalık karıştı. Portekizli yıldızın kuzeni olan Adriano, sosyal medya hesabından Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent'e küfretti. Torrent'in raporuyla Gedson transferinin gerçekleşmediği ortaya çıkınca Galatasaray taraftarı adeta çılgına döndü. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da isyan bayrağı açıldı! Gedson transferi sonrası Domenec Torrent'e ağza alınmayacak küfür!
Gedson Fernandes

Gedson Fernandes

POR Portekiz
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Benfica
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Galatasaray'da son dakika haberleri... Gedson Fernandes'in Beşiktaş'a transfer olmasının ardından Galatasaray taraftarı deyim yerindeyse çıldırdı. Burak Elmas ve yönetimine eleştirilerde bulunan taraftarlar isyan bayrağını açtı. Çok istedikleri oyuncuyu ezeli rakibine kaptıran Galatasaray'da tek isyan eden sarı-kırmızılı taraftarlar değildi. Gedson Fernandes'in kuzeni Adriano, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Domenec Torrent'e küfretti.

BEŞİKTAŞ'TA GECE YARISI OPERASYONU

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Beşiktaş, gece yarısında yaptığı operasyonla Gedson Fernandes transferine noktayı koydu. 4+1 yıllık sözleşme imzalayacak Beşiktaş oyuncuyu sezon sonuna kadar Rizespor'a kiralayacak. Bunun nedeni ise yabancı sınırı... Beşiktaş'ın yabancı kontenjanın dolu olmasından dolayı Gedson Fernandes yarım sezon Rizespor forması giyecek.

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DOMENEC TORRENT'E KÜFÜR

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Gedson Fernandes'in kuzeni Adriano, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent'e küfretti. Fatih Terim'in üzerinden, "İmparatora kıyasla gerçek bir minyatürsün! F.. you" yazan Adriano'nun paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.


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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Gedson Fernandes
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