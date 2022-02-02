Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da isyan bayrağı açıldı! Gedson transferi sonrası Domenec Torrent'e ağza alınmayacak küfür!

Galatasaray'da son dakika haberleri... Gedson Fernandes'in Beşiktaş'a transfer olmasının ardından Galatasaray taraftarı deyim yerindeyse çıldırdı. Burak Elmas ve yönetimine eleştirilerde bulunan taraftarlar isyan bayrağını açtı. Çok istedikleri oyuncuyu ezeli rakibine kaptıran Galatasaray'da tek isyan eden sarı-kırmızılı taraftarlar değildi. Gedson Fernandes'in kuzeni Adriano, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Domenec Torrent'e küfretti.

BEŞİKTAŞ'TA GECE YARISI OPERASYONU

Beşiktaş, gece yarısında yaptığı operasyonla Gedson Fernandes transferine noktayı koydu. 4+1 yıllık sözleşme imzalayacak Beşiktaş oyuncuyu sezon sonuna kadar Rizespor'a kiralayacak. Bunun nedeni ise yabancı sınırı... Beşiktaş'ın yabancı kontenjanın dolu olmasından dolayı Gedson Fernandes yarım sezon Rizespor forması giyecek.

DOMENEC TORRENT'E KÜFÜR

Gedson Fernandes'in kuzeni Adriano, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent'e küfretti. Fatih Terim'in üzerinden, "İmparatora kıyasla gerçek bir minyatürsün! F.. you" yazan Adriano'nun paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.



