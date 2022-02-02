Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray taraftarı çıldırdı! Tarih böylesini görmedi... Binlerce kişi Florya'ya akın ediyor...

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Alınan kötü sonuçların ardından Fatih Terim'in görevine son veren Burak Elmas'a tepki çok büyüktü. Terim'in yerine getirilen Domenec Torrent de çıktığı 4 maçta 4 mağlubiyet alınca taraftar iyice çıldırdı. Son olarak transfer döneminde Galatasaray'a gelmek için büyük çaba sarf eden ve sarı-kırmızılı taraftarların çok sevdiği oyuncuların başında gelen Gedson Fernandes, Beşiktaş ile anlaşınca taraftarın sabrı taştı. Türkiye tarihinde görülmemiş bir protestoya hazırlanan taraftarlar Florya'ya akın ederek büyük bir protestoda bulunacak.

SON DAKİKA: TARİHTE BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ

Beşiktaş, gece yarısında yaptığı operasyonla Gedson Fernandes'i 45 dakika içinde kadrosuna kattı ve ortalık karıştı. Galatasaray'ın 1 yıldır peşinden koştuğu yıldız oyuncuyu alıp Rizespor'a kiralık vermeye hazırlanan Beşiktaş'ın bu hamlesi Galatasaray taraftarını deyim yerindeyse çileden çıkardı. Bu olayın gece geç saatlerde yaşanmasına rağmen binlerce Galatasaray taraftarı Twitter'da Türkiye gündemine ''#HerkesFloryaya'' etiketini soktu. Tarihte böyle bir tepkinin daha önce görülmediği olay için herkes hayrete düştü.

BİNLERCE KİŞİ TOPLANIP PROTESTO YAPACAK

Galatasaray taraftarı, hem alınan kötü sonuçlar hem de Gedson Fernandes'in ezeli rakiplerine kaptırılmasından dolayı Burak Elmas ve yönetimini protesto edeceği öğrenildi. Twitter'da örgütlenen sarı-kırmızılı binlerce taraftar, gün içinde Florya'nın önüne giderek takımı ve yönetimi protesto edecek.



