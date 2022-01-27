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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da Torrent'ten Fatih Terim'e olay gönderme: Nasıl yok?

27.01.2022 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da gündem transferlere çevrildi. Domenec Torrent performansından memnun kalmayan futbolcuları yollama kararı alırken takıma katılacak oyuncular hakkında da yönetimden rapor istedi. Okan Kocuk ve Yunus Akgün'ün yükselen performansını gören Torrent, bu oyuncuların geri çağrılmasını istedi. Yönetim ise ''Geri çağırma opsiyonumuz yok'' cevabı verdi. Torrent bu cevaba şaştı kaldı ve ''Nasıl yok? Böyle bir hamleyi kim yaptı?" sorusunu sordu.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da Torrent'ten Fatih Terim'e olay gönderme: Nasıl yok?

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da gündem transferlere çevrilmiş durumda. Ligde kötü giden performansın reçetesi Fatih Terim'e kesilirken yerine getirilen Domenec Torrent Florya'da kendi kurallarını çoktan koydu bile... Her günü çift idmanla geçiren sarı-kırmızılı takımın yemeklerine bile karışan İspanyol teknik adam, saha dışında da oyuncuları gözlemlemeye aldı. Attıkları her adımdan haberdar olmak isteyen Torrent bir yandan da transferler için düğmeye bastı. Yönetimle yaptığı görüşmede büyük şok yaşayan teknik adam şaşkınlığını gizleyemedi.

FATİH TERİM SEZON BAŞINDA GÖNDERMİŞTİ

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Galatasaray'da sezon başında forma giyemeyecek oyuncuların gelişimlerini etkilenmemesi için takımdan ayrılmasına karar verilmişti. Bu bağlamda Okan Kocuk Giresunspor'a, Yunus Akgün de ligimizin yeni ekibi Adana Demirspor'a kiralanmıştı. Galatasaray bu oyuncuları kiralarken Fatih Terim'in sözleşmeye ''Geri çağırma opsiyonunu koymamıza gerek yok'' demesinin ardından herhangi bir opsiyon koymadı ve oyuncular sezon sonuna kadar o kulüplere kiralandı.

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PERFORMANSLARI MÜTHİŞ ARTTI

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Galatasaray'dan ayrılan Okan Kocuk, Giresunspor kalesini adeta gole kapadı. Gösterdiği performansla parmak ısırtan Okan, Galatasaray'ın radarına girdi. Göreve geldiğinde Muslera'nın sakatlığını gören ve kaleci takviyesi isteyen Torrent, takımın bütçesinin düşük olmasından dolayı transfer yapamıyor. Bu yüzden kiralık gönderilen oyunculara göz dikti. Adana Demirspor'da harikalar yaratan ve 24 maçta 8 gol 8 asistlik performans sergileyen Yunus Akgün ile Okan Kocuk'u gözüne kestiren Torrent yönetimle bir görüşme gerçekleştirdi.

ŞAŞTI KALDI: NASIL YOK?

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Yönetimle yaptığı toplantıda oyuncuların takıma geri çağrılmasını isteyen Domenec Torrent hiç beklemediği bir cevap aldı. Burak Elmas ve yönetimi Torrent'e ''Geri çağırma opsiyonu koymadık. O dönemki hocamız Fatih Terim böyle bir tasarrufta bulunmamıştı" dedi. Torrent bu cevap karşısında şoke olurken, "Nasıl yok? Dünyanın neresinde böyle bir sistem olabilir. Kiraladığımız oyuncuyu istediğimiz zaman geri çağırabiliriz. Ya gönderdiğimiz zaman oynatmazlarsa? Buna önlem almak için bu madde her zaman koyulmalı. Çok şaşkınım" diyerek Fatih Terim'e taş attı.

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Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
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