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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı geldi! Porto'nun yıldızı Sergio Oliveira İstanbul'a ayak bastı

08.07.2022 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri: Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray bu kapsamanda ilk olarak Abdülkerim Bardakcı’yı daha sonra da Kazımcan Karataş’ı kadrosuna kattı. Öncelliklerinin orta saha olduğunu belirtilen sarı-kırmızılılar bu yönde de çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Porto'da forma giyen futbolcu Sergio Oliveira’nın transferi konusunda kulübü ile anlaşma sağladı. Yıldız isim İstanbul'a geldi. İşte detaylar...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı geldi! Porto'nun yıldızı Sergio Oliveira İstanbul'a ayak bastı
Sergio Oliveira

Sergio Oliveira

POR Portekiz
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Roma
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Son dakika Galatasaray haberleri... Yeni sezon öncesinde yurt dışı kampı için bugün Avusturya'ya gidecek olan Galatasaray'da transfer çalışmaları da devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk'un isteği doğrultusunda önceliği orta saha transferine veren sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezonu Roma'da tamamlayan ve bonservisi Porto'da bulunan Sergio Oliveira ile 4 yıllık anlaşmaya vardı. Portekizli orta saha oyuncusu sarı-kırmızılı ekibe imza atmak için İstanbul'a geldi.

4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

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Oliveira, İstanbul'da sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini 4 yıllığına sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak. Tecrübeli orta saha, daha sonra takımın Avusturya'daki kampına dahil olacak.

22 MAÇTA GÖREV ALDI

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Sergio Oliveira kariyerinde Porto dışında, Beira-Mar, Mechelen, Paços Ferreira, Nantes, PAOK ve Roma’da forma giydi. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Roma’da geçiren Portekizli futbolcu, 22 resmi karşılaşmada görev aldı ve 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Oliveira, Roma ile ayrıca geçtiğimiz sezon ilk defa düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde şampiyon oldu.

SERGIO OLIVEIRA KİMDİR?

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2 Temmuz 1992 doğumlu Sergio Oliveira, Paços Brandão takımında futbola başladı. Henüz 10 yaşında Porto'nun altyapısına transfer olan yıldız oyuncu, orta sahanın ortasında forma giyiyor. Beira Mar, Mechelen, Penafiel, Nantes, PAOK ve Roma gibi takımlarda da kiralık olarak forma giyen Oliveira, 3 yıl da Paços Fereira takımında forma giyip yeniden Porto'ya döndü. Son olarak 2021-2022 sezonunun 2. yarısında Roma forması giyen Oliveira, bu takımla UEFA Konferans Ligi şampiyonluğu yaşadı. Yıldız oyuncu 13 kez Portekiz milli takımı formasını sırtına geçirdi.


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