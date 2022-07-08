Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı geldi! Porto'nun yıldızı Sergio Oliveira İstanbul'a ayak bastı

Son dakika Galatasaray haberleri... Yeni sezon öncesinde yurt dışı kampı için bugün Avusturya'ya gidecek olan Galatasaray'da transfer çalışmaları da devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk'un isteği doğrultusunda önceliği orta saha transferine veren sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezonu Roma'da tamamlayan ve bonservisi Porto'da bulunan Sergio Oliveira ile 4 yıllık anlaşmaya vardı. Portekizli orta saha oyuncusu sarı-kırmızılı ekibe imza atmak için İstanbul'a geldi.

4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Oliveira, İstanbul'da sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini 4 yıllığına sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak. Tecrübeli orta saha, daha sonra takımın Avusturya'daki kampına dahil olacak.

22 MAÇTA GÖREV ALDI

Sergio Oliveira kariyerinde Porto dışında, Beira-Mar, Mechelen, Paços Ferreira, Nantes, PAOK ve Roma’da forma giydi. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Roma’da geçiren Portekizli futbolcu, 22 resmi karşılaşmada görev aldı ve 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Oliveira, Roma ile ayrıca geçtiğimiz sezon ilk defa düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde şampiyon oldu.

SERGIO OLIVEIRA KİMDİR?

2 Temmuz 1992 doğumlu Sergio Oliveira, Paços Brandão takımında futbola başladı. Henüz 10 yaşında Porto'nun altyapısına transfer olan yıldız oyuncu, orta sahanın ortasında forma giyiyor. Beira Mar, Mechelen, Penafiel, Nantes, PAOK ve Roma gibi takımlarda da kiralık olarak forma giyen Oliveira, 3 yıl da Paços Fereira takımında forma giyip yeniden Porto'ya döndü. Son olarak 2021-2022 sezonunun 2. yarısında Roma forması giyen Oliveira, bu takımla UEFA Konferans Ligi şampiyonluğu yaşadı. Yıldız oyuncu 13 kez Portekiz milli takımı formasını sırtına geçirdi.



