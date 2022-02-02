Son dakika Galatasaray haberleri: Gedson Fernandes Beşiktaş'ta! Galatasaray taraftarı çıldırdı! Rizespor detayı herkesi şaşırttı...

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Sarı-kırmızılı ekibin neredeyse 1 yıldır istediği Gedson Fernandes'i Beşiktaş kaptı! Bu transfer sonrası sosyal medya adeta yıkıldı. Siyah-beyazlılar hem Benfica ile hem de Portekizli oyuncu ile anlaşma sağladı. Galatasaray taraftarı bu olayın ardından adeta çılgına döndü. Burak Elmas ve yönetimini istifaya davet eden sarı-kırmızılılar büyük protesto gösteriyor. İşte anlaşmanın detayları...

SON DAKİKA: GEDSON FERNANDES BEŞİKTAŞ'TA

Beşiktaş, Galatasaray'ın uzun süredir almak istediği orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'i renklerine bağladı. A Spor'un haberine göre Beşiktaş, Gedson Fernandes için 6 milyon euro gibi bir bedel ödeyecek. 4+1 yıllık olacak anlaşmada oyuncuya ise yıllık 1 milyon euro ödenecek. Bunun yanında Gedson'un sonraki satışından %50 pay Benfica kulübüne verilecek. Bu arada Beşiktaş'ın 6 milyon euroluk bedeli Benfica'ya 5 yılda ödeyeceği öğrenildi.

GALATASARAYLILAR ÇILDIRDI! RİZESPOR'A KİRALIYORLAR

Beşiktaş, yabancı kontenjanındaki doluluk nedeniyle Gedson'u kadrosuna katacak fakat oynatamayacak. Bu nedenle Süper Lig'den Galatasaray'ın arasının bozuk olduğu bilinen Rizespor ile görüşen siyah-beyazlılar, oyuncusunu Karadeniz ekibine 6 aylığına kiralama kararı verdi. Gedson Fernandes'in 1-2 gün içinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.

TARAFTARLAR ADETA ÇILDIRDI

Galatasaray taraftarı bu hamlenin ardından adeta çılgına döndü. Burak Elmas ve yönetimini ilk kez bu kadar sert eleştiren sarı-kırmızılılar büyük bir protesto uyguluyor. Galatasaray'ın sahasında oynayacağı ilk maçta büyük bir istifa çağrısında bulunmaya hazırlanan taraftarların tepkisinin çok büyük olduğu öğrenildi.



