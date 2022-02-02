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Son dakika Galatasaray haberleri: Gedson Fernandes Beşiktaş'ta! Galatasaray taraftarı çıldırdı! Rizespor detayı herkesi şaşırttı...

02.02.2022 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaraylı taraftarların çok sevdiği Gedson Fernandes Beşiktaş'ta! Yıldız oyuncuyu ezeli rakibine kaptıran Galatasaray'da morallar çok bozuk. Sarı-Kırmızılı taraftarlar Burak Elmas ve yönetimini sert bir şekilde istifaya davet ediyor. Galatasaray'a gelmeyi çok isteyen futbolcuyu renklerine bağlayamayıp bir de Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray'da ortalık karıştı. Sarı-Kırmızılılar yönetimi protesto ederken, Gedson Fernandes'in detayları da belli oldu...

Son dakika Galatasaray haberleri: Gedson Fernandes Beşiktaş'ta! Galatasaray taraftarı çıldırdı! Rizespor detayı herkesi şaşırttı...
Gedson Fernandes

Gedson Fernandes

POR Portekiz
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Benfica
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Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Sarı-kırmızılı ekibin neredeyse 1 yıldır istediği Gedson Fernandes'i Beşiktaş kaptı! Bu transfer sonrası sosyal medya adeta yıkıldı. Siyah-beyazlılar hem Benfica ile hem de Portekizli oyuncu ile anlaşma sağladı. Galatasaray taraftarı bu olayın ardından adeta çılgına döndü. Burak Elmas ve yönetimini istifaya davet eden sarı-kırmızılılar büyük protesto gösteriyor. İşte anlaşmanın detayları...

SON DAKİKA: GEDSON FERNANDES BEŞİKTAŞ'TA

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Beşiktaş, Galatasaray'ın uzun süredir almak istediği orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'i renklerine bağladı. A Spor'un haberine göre Beşiktaş, Gedson Fernandes için 6 milyon euro gibi bir bedel ödeyecek. 4+1 yıllık olacak anlaşmada oyuncuya ise yıllık 1 milyon euro ödenecek. Bunun yanında Gedson'un sonraki satışından %50 pay Benfica kulübüne verilecek. Bu arada Beşiktaş'ın 6 milyon euroluk bedeli Benfica'ya 5 yılda ödeyeceği öğrenildi.

GALATASARAYLILAR ÇILDIRDI! RİZESPOR'A KİRALIYORLAR

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Beşiktaş, yabancı kontenjanındaki doluluk nedeniyle Gedson'u kadrosuna katacak fakat oynatamayacak. Bu nedenle Süper Lig'den Galatasaray'ın arasının bozuk olduğu bilinen Rizespor ile görüşen siyah-beyazlılar, oyuncusunu Karadeniz ekibine 6 aylığına kiralama kararı verdi. Gedson Fernandes'in 1-2 gün içinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.

TARAFTARLAR ADETA ÇILDIRDI

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Galatasaray taraftarı bu hamlenin ardından adeta çılgına döndü. Burak Elmas ve yönetimini ilk kez bu kadar sert eleştiren sarı-kırmızılılar büyük bir protesto uyguluyor. Galatasaray'ın sahasında oynayacağı ilk maçta büyük bir istifa çağrısında bulunmaya hazırlanan taraftarların tepkisinin çok büyük olduğu öğrenildi.


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Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Çaykur Rizespor Gedson Fernandes
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