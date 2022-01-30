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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaraylılar ismini duyunca çıldırdı! Sarı-Kırmızılıların yeni transferi Pena, geldiğine pişman olabilir...

30.01.2022 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrası kaleye kimin geçeceği merak konusu olmuştu. Okan Kocuk ve Fatih Öztürk'ün başarısız performansı sonrası eleştirilere maruz kalan Galatasaray yönetimi sürpriz bir karara imza attı. Barcelona'nın B Takımı'ndan Inaki Pena ile anlaşan sarı-kırmızılılar bu transferi kısa süre içinde açıklayacak. Galatasaraylı taraftarlar ise bu isme tepki gösterdi. Daha forma giymeden eleştirilmeye başlayan kalecinin işi zor...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaraylılar ismini duyunca çıldırdı! Sarı-Kırmızılıların yeni transferi Pena, geldiğine pişman olabilir...
Inaki Pena

Inaki Pena

İSP İspanya
Yaş: 23 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Barcelona
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Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Muslera'dan sonra kimin kaleye geçeceği merak konusu olmuştu. Sivasspor maçında yaşadığı talihsiz çarpışma ile sakatlanan Uruguaylı eldiven yerine ilk önce İsmail Çipe denenmiş, taraftarın tepkisinden dolayı yedeğe çekilmişti. Daha sonrasında diğer kalecileri Fatih Öztürk ile oynamayı deneyen teknik çalıştırıcı Domenec Torrent, bu isimden de memnun olmayınca yeni bir kaleci istedi. Galatasaray yönetimi sürpriz bir isimle anlaşarak taraftarların tepkisini çekti. Barcelona'nın B takımında forma giyen Inaki Pena her an imzayı atabilir...

BÜYÜK TEPKİ GÖSTERİYORLAR

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Galatasaraylı taraftarların bu transferin sosyal medyada ortaya çıkmasının ardından büyük bir tepki göstermesi yönetimi şaşkına uğrattı. Domenec Torrent'in özel isteğiyle bu kalecinin alınması Burak Elmas'ın da elini kolunu bağladı. Ayaklarının iyi olmasından dolayı Barcelona'ya transfer olan genç kalecinin henüz tecrübesiz olması Galatasaray taraftarını adeta çileden çıkardı.

KİRALAMA BEDELİ YOK

inaki-pena-barca

Galatasaray'ın Barcelona ile 6 aylığına anlaştığı ve herhangi bir bedel ödemeyeceği Pena, yaklaşık 1 hafta içinde İstanbul'da olacak. Galatasaray yönetiminin tepkilere rağmen Pena'yı kadrosuna katması beklenirken Domenec Torrent'in Pena'ya çok güvendiği ve başarılı olacağına inandığı öğrenildi.

TARAFTAR KAZAN KALDIRDI

Inaki Pena'nın Galatasaray'a geleceğini öğrenen sarı-kırmızılı taraftarlar tepki gösteriyor. İşte o tweetlerin bazıları...

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Fernando Muslera
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