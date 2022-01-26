Son dakika Galatasaray haberleri: Kariyeri başlamadan bitti! Burak Elmas'ın getirdiği isim İstanbul'dan ayrıldı

Son dakika Galatasaray haberi... Galatasaray'da çöküş devam ediyor. Fatih Terim'in ayrılığı sonrası istifalar art arda gelirken, takıma yeni katılması beklenen isimlerde teklifleri birer birer reddediyor. Başkan Burak Elmas'ın sportif direktör olarak düşündüğü Luis Campos, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelmiş hatta Burak Elmas ile birlikte Galatasaray'ın maçını izlemişlerdi. Dünyaca ünlü bir sportif direktör olan Campos, Galatasaray'a durum değerlendirmesi yaptıktan sonra teklifi reddedip İstanbul'dan ayrıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

İSTANBUL'A GELMİŞTİ

Takımın başına Domenec Torrent'i getiren Burak Elmas, Sportif Direktör olarak da dünyaca ünlü Luis Campos'u özel olarak İstanbul'a davet etmişti. Campos bu teklifi kabul edip İstanbul'a gelerek Burak Elmas'ı ziyarette bulunmuştu.

MAÇI TRİBÜNDEN İZLEDİLER

Türkiye'ye gelen Campos, Burak Elmas ve ekibiyle birlikte Galatasaray'ın maçını bile birlikte izlediler. Maç sonunda yapılan toplantıda ise Campos Galatasaray'ın teklifini reddettiğini açıklayarak İstanbul'dan ayrıldı. Takımın içinde bulunduğu durumu değerlendiren dünyaca ünlü isim göreve henüz başlamadan reddedip ülkesine geri döndü.

