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Son dakika Galatasaray haberleri: Kariyeri başlamadan bitti! Burak Elmas'ın getirdiği isim İstanbul'dan ayrıldı

26.01.2022 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da kötü gidişat devam ederken göreve getirilen Domenec Torrent de yaralara merhem olamamıştı. Torrent yönetiminde çıkılan 3 maçta galibiyet alınamazken, kalesinde 9 gol gören Galatasaray'da çatırdamalar başladı. Burak Elmas, Sportif Direktörlük konusunda Luis Campos ismini İstanbul'a getirtmiş ve birlikte maç bile izlemişlerdir. Gelen bilgilere göre Campos, takımın durumunu gördükten sonra İstanbul'dan ayrılarak teklifi reddetti.

Son dakika Galatasaray haberleri: Kariyeri başlamadan bitti! Burak Elmas'ın getirdiği isim İstanbul'dan ayrıldı

Son dakika Galatasaray haberi... Galatasaray'da çöküş devam ediyor. Fatih Terim'in ayrılığı sonrası istifalar art arda gelirken, takıma yeni katılması beklenen isimlerde teklifleri birer birer reddediyor. Başkan Burak Elmas'ın sportif direktör olarak düşündüğü Luis Campos, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelmiş hatta Burak Elmas ile birlikte Galatasaray'ın maçını izlemişlerdi. Dünyaca ünlü bir sportif direktör olan Campos, Galatasaray'a durum değerlendirmesi yaptıktan sonra teklifi reddedip İstanbul'dan ayrıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

İSTANBUL'A GELMİŞTİ

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Takımın başına Domenec Torrent'i getiren Burak Elmas, Sportif Direktör olarak da dünyaca ünlü Luis Campos'u özel olarak İstanbul'a davet etmişti. Campos bu teklifi kabul edip İstanbul'a gelerek Burak Elmas'ı ziyarette bulunmuştu.

MAÇI TRİBÜNDEN İZLEDİLER

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Türkiye'ye gelen Campos, Burak Elmas ve ekibiyle birlikte Galatasaray'ın maçını bile birlikte izlediler. Maç sonunda yapılan toplantıda ise Campos Galatasaray'ın teklifini reddettiğini açıklayarak İstanbul'dan ayrıldı. Takımın içinde bulunduğu durumu değerlendiren dünyaca ünlü isim göreve henüz başlamadan reddedip ülkesine geri döndü.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
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