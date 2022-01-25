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Son dakika Galatasaray haberleri: Muslera çok çabuk unutuldu! Galatasaray'ın yeni kalecisi Barcelona'dan Inaki Pena...

25.01.2022 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da Muslera'nın sakatlığı sonrası kaleye geçen İsmail Çipe ve Fatih Öztürk'ten mennun kalmayan Domenec Torrent, yeni bir kaleci istediğini yönetime bildirdi. Bu rapor doğrultusunda araştırmaya başlayan Galatasaray yönetimi, yeni eldiveni Barcelona'dan buldu. Katalanların genç kalecisi Inaki Pena için kiralama teklifi resmen yapıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Galatasaray haberleri: Muslera çok çabuk unutuldu! Galatasaray'ın yeni kalecisi Barcelona'dan Inaki Pena...

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Süper Lig'de tarihin en kötü sezonunu geçiren ve an itibarıyla küme düşme hattının yalnızca 3 puan üstünde bulunan Galatasaray'da sorunun kalede olduğu öğrenildi. Domenec Torrent ve ekibinin yaptığı toplantıda Muslera'nın sakatlığı sonrası Sarı-Kırmızılılarda puan kaybının arttığı gözlendi. Bu konuya çare de gecikmedi... Barça'nın genç eldiveni Inaki Pena için kiralama teklifi resmen yapıldı.

FATİH ÖZTÜRK VE İSMAİL ÇİPE FAYDA OLMADI

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Galatasaray'da Yedlin ve Assunçao ile yollar ayrılırken transferde hareketli günler geçiyor... Muslera'nın sakatlığı sonrası kaleyi İsmail Çipe ve Fatih Öztürk'e emanet eden Sarı-Kırmızılılar istediği verimi alamayınca çözüm arayışına girdi. Taraftarların da yoğun tepkisini alan bu iki ismin ardından yönetim Barcelona'nın genç kalecisine kiralama teklifinde resmen bulundu.

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DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA

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Barcelona'nın bu teklifi değerlendirme aşamasında olduğu öğrenildi. Inaki Pena ile ilgili uzun vadeli planlar içinde olan Barcelona, kiralayacağı takımın Pena'yı geliştirip oynatmasını istiyor. Bu bağlamda sarı-kırmızılı yönetimden söz alabilirse, Pena ile de görüşmeler ciddi ciddi başlayacak. 22 yaşındaki İspanyol kaleciyi Avrupa'nın büyük kulüpleri de izliyor. Barcelona rezerv takımının kalesini şimdiye dek 63 kez korudu ve kalesinde 59 gol gördü.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Fernando Muslera
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