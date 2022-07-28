SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika Galatasaray haberleri! Okan Buruk transfere doymuyor! Ali Akman ile anlaşma sağlandı

Son dakika Galatasaray haberleri! Okan Buruk transfere doymuyor! Ali Akman ile anlaşma sağlandı

28.07.2022 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, Ayhan Akman'ın yeğeni Ali Akman'ı satın alma opsiyonuyla kiralamak için Alman devi Frankfurt ile anlaşmaya vardı. Forvet bölgesi için Seferovic'i alan sarı-kırmızılılarda Gomis'in yanına Ali Akman'ı da alarak bol bir rotasyon yapılacak.

Son dakika Galatasaray haberleri! Okan Buruk transfere doymuyor! Ali Akman ile anlaşma sağlandı

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, Ayhan Akman'ın yeğeni Ali Akman'ın transferi için Frankfurt ile anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılı ekibin efsane oyuncularından Ayhan Akman'ın yeğeni olan 20 yaşındaki golcünün satın alma opsiyonuyla kiralanması için Alman ekibiyle prensipte anlaşıldı.

Geçen sezonu Nijmegen'de kiralık geçiren genç oyuncu, kuzenleri Hamza Yiğit ve Efe ile beraber sarı-kırmızılı formayı giyecek.

OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?

ali-akman-eintracht-frankfurt-2021-1628006029-68240

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa ile oynanan hazırlık maçı sonrası, Ali Akman için teklif yaptıklarını açıklamıştı.

Okan Buruk, "Ön tarafa yönlü oyuncular bakıyoruz. Hem santrfor oynayacak, ikinci forvet, kenarda oynayabilecek oyuncular bakıyoruz. Kadromuzu güçlendirmemiz gerekiyor. Önde de ihtiyacımız var. Ali Akman ile ilgili bir düşüncemiz oldu. Kulüple bu anlamda görüşmeler oldu. Ancak, şu anda net bir şey yok. Türk rotasyonu içerisinde bize destek verebilir." ifadelerini kullanmıştı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray'da Seferovic'in golü galibiyete yetmediGalatasaray'da Seferovic'in golü galibiyete yetmedi
Tüm dünya, Tobi Amusan'ın kırdığı dünya rekorunu konuşuyor!Tüm dünya, Tobi Amusan'ın kırdığı dünya rekorunu konuşuyor!
Avcı'dan Empoli maçında büyük gaf! TV'ye yansıdı ortalık karıştı...Avcı'dan Empoli maçında büyük gaf! TV'ye yansıdı ortalık karıştı...
Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İndirimin adı bile yetti: Fiyatlar düşmeye başladı

İndirimin adı bile yetti: Fiyatlar düşmeye başladı

1 milyon kişi karantinada! Uyarılar geldi: Beklemeyin...

1 milyon kişi karantinada! Uyarılar geldi: Beklemeyin...

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçında yaşanacakları birer birer tahmin etti!

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçında yaşanacakları birer birer tahmin etti!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

F.Bahçeliler çılgına döndü! Trabzonspor Asbaşkanı'ndan olay paylaşım

F.Bahçeliler çılgına döndü! Trabzonspor Asbaşkanı'ndan olay paylaşım

Jorge Jesus'tan ilginç karar!

Jorge Jesus'tan ilginç karar!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Ölü numarası yapıp kurtuldu! Kanlar içinde kilometrelerce yürüdü

Ölü numarası yapıp kurtuldu! Kanlar içinde kilometrelerce yürüdü

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.