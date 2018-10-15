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Sinan Gümüş, G.Saray'dan ayrılıyor mu?

GALATASARAY HABERLERİ  | 15.10.2018 07:58 | Son Güncelleme

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve teklifler almaya başlayan Sinan Gümüş menajerine, “Önceliğim Galatasaray. Kulübümle görüşmeden, kimseyle masaya oturma” talimatını verdi.

Sinan Gümüş, G.Saray'dan ayrılıyor mu?

Fatih Terim geldikten sonra performansı artan ve düzenli oynamaya başlayan Sinan Gümüş, Galatasaray’dan ayrılmak istemiyor. Sezon sonunda mukavelesi bitecek gurbetçi yıldız, Almanya’dan ve Süper Lig’den teklifler olmasına rağmen kariyerine Sarı-Kırmızılı forma altında devam etmeyi hedefliyor.

Menajerine haber gönderen 24 yaşındaki hücumcu, önceliğinin Galatasaray olduğunu söyledi. Sinan, “Galatasaray’la görüşmeden kimseyle masaya oturma. Burada mutluyum ve devam etmek istiyorum” dedi.

Fatih hoca, bu sezon 650 bin Euro garanti ücrete oynayan ve takımın en az kazananlarından biri olan Sinan’a iyileştirme yapılmasını istemişti. Yönetim devre arasında Sinan ile yeni mukavele imzalamayı planlıyor. (Fanatik)

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Sinan Gümüş Galatasaray

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