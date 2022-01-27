SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika Galatasaray haberleri: Siz deli misiniz! Okan Kocuk'un Galatasaray'a verdiği cevap sosyal medyayı karıştırdı

Son dakika Galatasaray haberleri: Siz deli misiniz! Okan Kocuk'un Galatasaray'a verdiği cevap sosyal medyayı karıştırdı

27.01.2022 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'dan sezon başı Fatih Terim'in talimatıyla kiralık olarak gönderilen Okan Kocuk harikalar yaratmaya devam ediyor. Uruguaylı kalecinin sakatlığıyla büyük bir talihsizlik yaşayan Sarı-kırmızılılarda eldeki kaleciler iyi performans veremeyince gözler Okan Kocuk'a çevrildi. Okan Kocuk'un Galatasaray'a geri dönmeye çok sıcak olduğu öğrenildi. Hatta yaptığı açıklamada, "Siz deli misiniz? Galatasaray beni isterse arabayla, uçakla neyle oluras gelirim" dedi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Siz deli misiniz! Okan Kocuk'un Galatasaray'a verdiği cevap sosyal medyayı karıştırdı
Okan Koçuk

Okan Koçuk

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Giresunspor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Sezonun ortasında yaşadığı talihsiz sakatlıkla sezonu kapatan Muslera'nın ardından Galatasaray'da gözler kaleci transferine çevrildi. Yüksek bonservis bedelleri yüzünden kulübün beli bükülürken bu nedenle hem Türk hem de maliyetsiz bir kaleci arayışına geçildi. Bu sezon başı Giresunspor'da gösterdiği performansla lige damga vuran Okan Kocuk tekrar Galatasaray'ın radarına girdi.

İLK TEKLİF REDDEDİLDİ

resized_0d838-9daed1d144342868

Giresunspor ile görüşen Galatasaray ilk pazarlıktan ret cevabı aldı. Giresunspor, başarılı performans gösteren oyuncusunu sezon sonuna kadar elinde tutmak istiyor. Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Okan Kocuk ile henüz Galatasaray ile anlaşamadık. Detay vermem doğru olmaz. Galatasaray çok almak istiyorsa kulübümün çıkarlarını düşünmek zorunda" demişti.

Son dakika Galatasaray haberi: Türkiye, Okan Kocuk'u konuşacak! Milli Takım düşüncesi taraftarı ayağa kaldırdıSon dakika Galatasaray haberi: Türkiye, Okan Kocuk'u konuşacak! Milli Takım düşüncesi taraftarı ayağa kaldırdı

OKAN KOCUK İLK KEZ KONUŞTU: SİZ DELİ MİSİNİZ?

fggf

Galatasaray'a dönmek istediğini Giresunspor yetkilileriyle paylaşan Okan Kocuk, bu transfer için kolaylık istedi. Süleyman Rodop'un haberine göre kendisine sorulan Galatasaray sorusuna, "Siz deli misiniz? Ben zaten Galatasaray'ın futbolcusuyum. Sadece 1 sezon buraya kiralık oynamak için geldim. Yönetimin benden beklentisi çok büyük. Galatasaray'ın beni geri istemesi halinde arabayla, uçakla neyle olursa geri dönerim" yanıtını verdi.

SOSYAL MEDYA YIKILDI

1642881388236

Galatasaray taraftarı Okan Kocuk'un bu açıklamasının ardından sevgi mesajları yağdırmaya başladı. Mevcut kaleciler İsmail Çipe ve Fatih Öztürk'ten hiç memnun olmayan Sarı-Kırmızılı taraftarlar Okan Kocuk'un takıma geri dönmesini istiyor. Bunun için Burak Elmas ve yönetime baskı yapan taraftarlar, Okan'ın bu kadar geri dönmeyi istemesinin ardından bu transferi bitirmesi gerektiğini düşünüyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cinsel hayatınızı önemsiyorsanız hemen o telefonu elinizden bırakınCinsel hayatınızı önemsiyorsanız hemen o telefonu elinizden bırakın
Otogarda pes dedirten manzara! Yasağı delmenin de yolunu buldular: Cezayı siz düşünmeyinOtogarda pes dedirten manzara! Yasağı delmenin de yolunu buldular: Cezayı siz düşünmeyin
Kral dönüyor! Galatasaray ve Fenerbahçe...Kral dönüyor! Galatasaray ve Fenerbahçe...
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Giresunspor Okan Kocuk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ece Erken'in eşi silahlı saldırıda öldü! Olay yerinde ilk müdahale anı

Ece Erken'in eşi silahlı saldırıda öldü! Olay yerinde ilk müdahale anı

Bakan Nebati’den kredi ve enflasyon mesajı! ‘Bir süre yüzde 40’lar civarında olacak’

Bakan Nebati’den kredi ve enflasyon mesajı! ‘Bir süre yüzde 40’lar civarında olacak’

Son dakika Galatasaray haberleri: Torrent'in yerine gelecek isim belli oldu! Konyaspor'un hocası İlhan Palut...

Son dakika Galatasaray haberleri: Torrent'in yerine gelecek isim belli oldu! Konyaspor'un hocası İlhan Palut...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de oyuncu kalmadı! Hükmen mağlubiyet korkusu başladı...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de oyuncu kalmadı! Hükmen mağlubiyet korkusu başladı...

Son dakika transfer haberi: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 2. Vedat Muriqi savaşı sona erdi! Lazio transferi resmen açıkladı!

Son dakika transfer haberi: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 2. Vedat Muriqi savaşı sona erdi! Lazio transferi resmen açıkladı!

Aman Ronaldo duymasın! Georgina Rodriguez için çarpıcı iddia

Aman Ronaldo duymasın! Georgina Rodriguez için çarpıcı iddia

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Kamerun-Komorlar maçında kaleye sol bek geçti, 7 kişi hayatını kaybetti!

Kamerun-Komorlar maçında kaleye sol bek geçti, 7 kişi hayatını kaybetti!

Siz otururken evinizi tertemiz yapacak en iyi robot süpürge modelleri

Siz otururken evinizi tertemiz yapacak en iyi robot süpürge modelleri

Ne yaptın Nazım Sangare! Herkes onu konuştu

Ne yaptın Nazım Sangare! Herkes onu konuştu

Bu hata dünya gündeminde! Osayi Samuel'den hileli pas! 'Maç tekrarı...'

Bu hata dünya gündeminde! Osayi Samuel'den hileli pas! 'Maç tekrarı...'

Son dakika: Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! Fatih Terim, Burak Elmas'ı tahtından indirmek için geliyor

Son dakika: Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! Fatih Terim, Burak Elmas'ı tahtından indirmek için geliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.