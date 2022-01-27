Son dakika Galatasaray haberleri: Siz deli misiniz! Okan Kocuk'un Galatasaray'a verdiği cevap sosyal medyayı karıştırdı

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Sezonun ortasında yaşadığı talihsiz sakatlıkla sezonu kapatan Muslera'nın ardından Galatasaray'da gözler kaleci transferine çevrildi. Yüksek bonservis bedelleri yüzünden kulübün beli bükülürken bu nedenle hem Türk hem de maliyetsiz bir kaleci arayışına geçildi. Bu sezon başı Giresunspor'da gösterdiği performansla lige damga vuran Okan Kocuk tekrar Galatasaray'ın radarına girdi.

İLK TEKLİF REDDEDİLDİ

Giresunspor ile görüşen Galatasaray ilk pazarlıktan ret cevabı aldı. Giresunspor, başarılı performans gösteren oyuncusunu sezon sonuna kadar elinde tutmak istiyor. Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Okan Kocuk ile henüz Galatasaray ile anlaşamadık. Detay vermem doğru olmaz. Galatasaray çok almak istiyorsa kulübümün çıkarlarını düşünmek zorunda" demişti.

OKAN KOCUK İLK KEZ KONUŞTU: SİZ DELİ MİSİNİZ?

Galatasaray'a dönmek istediğini Giresunspor yetkilileriyle paylaşan Okan Kocuk, bu transfer için kolaylık istedi. Süleyman Rodop'un haberine göre kendisine sorulan Galatasaray sorusuna, "Siz deli misiniz? Ben zaten Galatasaray'ın futbolcusuyum. Sadece 1 sezon buraya kiralık oynamak için geldim. Yönetimin benden beklentisi çok büyük. Galatasaray'ın beni geri istemesi halinde arabayla, uçakla neyle olursa geri dönerim" yanıtını verdi.

SOSYAL MEDYA YIKILDI

Galatasaray taraftarı Okan Kocuk'un bu açıklamasının ardından sevgi mesajları yağdırmaya başladı. Mevcut kaleciler İsmail Çipe ve Fatih Öztürk'ten hiç memnun olmayan Sarı-Kırmızılı taraftarlar Okan Kocuk'un takıma geri dönmesini istiyor. Bunun için Burak Elmas ve yönetime baskı yapan taraftarlar, Okan'ın bu kadar geri dönmeyi istemesinin ardından bu transferi bitirmesi gerektiğini düşünüyor.



