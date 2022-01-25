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Son dakika Galatasaray haberi: Türkiye, Okan Kocuk'u konuşacak! Milli Takım düşüncesi taraftarı ayağa kaldırdı

25.01.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'dan Giresunspor'a kiralanan Okan Kocuk, performansıyla göz dolduruyor. Yaptığı kurtarışlarla Galatasaray yönetiminin gözüne giren Okan Kocuk, takıma geri çağırılmış fakat Giresunspor yönetimi buna izin vermemişti. Okan Kocuk için flaş bir iddia daha ortaya atıldı. Daha önce Türkiye Milli Takımımız'da forma giymeyen Okan Kocuk'un Kosova Milli Takımı'nı seçeceği ve orada forma giyeceği aktarıldı. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Türkiye, Okan Kocuk'u konuşacak! Milli Takım düşüncesi taraftarı ayağa kaldırdı
Okan Koçuk

Okan Koçuk

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Giresunspor
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Galatasray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Galatasaray'da Muslera'nın kaleyi yıllardır korumasına güvenen Sarı-Kırmızılı yönetim, sezon başında tecrübe kazanması için Okan Kocuk'u Giresunspor'a kiralamıştı. Uruguaylı kalecinin yaşadığı talihsiz sakatlık sonucu sezonu kapatmasının ardından kaleci sorunu başlayan Galatasaray'da gözler Okan Kocuk'u aradı. Giresunspor'da gösterdiği performans ile taraflı tarafsız herkesi kendine hayran bırakan 26 yaşındaki eldiven için flaş bir iddia ortaya atıldı.

KOSOVA MİLLİ TAKIMI İDDİASI

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Kökenlerinin Kosova'ya dayandığı Okan Kocuk, Kosova Milli Takımı için tüm kriterleri karşılıyor. Beşiktaş'ta forma giyen Necip Uysal'ın da bir dönem Kosova Milli Takımı ile adı anılsa da tecrübeli oyuncu bu teklifi reddetmişti. Okan Kocuk, gösterdiği performans ile Türkiye'nin gündeminde yer alırken Kosova Milli Takımı iddialarının çıkmasının ardından da sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

DAHA ÖNCE REDDETMİŞ, TARAFTAR İSTEMİYOR

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Okan Kocuk'un daha önce de Kosova Milli Takımı'ndan teklif aldığı öğrenilirken, başarılı file bekçisinin bu öneriyi kabul etmediği öğrenildi. Sosyal medyada adeta ayaklanan taraftarlar Türkiye Milli Takımı için Okan Kocuk tweetleri atmaya başladı. Okan Kocuk'un teklife bu kez sıcak baktığı öğrenildi. Türkiye'de önünde çok kalecinin olmasından dolayı forma giyemeyeceğini düşünen Okan, Kosova'nın teklifini her an kabul edebilir.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Giresunspor Kosova Okan Kocuk
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