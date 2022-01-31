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Son dakika Galatasaray haberleri: Taraftarlar sinirden fenalık geçirdi! Galatasaray'a geri döneceği konuşulan Semih Kaya için tepki büyük...

31.01.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'de Yeni Malatyaspor forması giyen Semih Kaya ile yolların ayrıldığı açıklandı. 1.5 yıldır Yeni Malatyaspor forması giyen Semih Kaya böylece boş konuma düştü. Galatasaray'ın da yine eskiye dönüş hamlesi yaparak Gomis'ten sonra Semih Kaya'yı da kadrosuna katacağı iddia edildi. Taraftarlar bu haberin duyulmasının ardından adeta kazan kaldırdı. Sosyal medyada yönetime isyan eden sarı-kırmızılı taraftarlar Semih Kaya'ı istemiyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Taraftarlar sinirden fenalık geçirdi! Galatasaray'a geri döneceği konuşulan Semih Kaya için tepki büyük...
Semih Kaya

Semih Kaya

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Yeni Malatyaspor
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Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Burak Elmas ve yönetimi yapılacak transfer için kolları sıvamış durumda. Yeni Malatyaspor'da forma giyen ve Malatya ekibinin yollarını ayırdığını açıklayan Semih Kaya, Galatasaray'a geri dönüyor. Sarı-Kırmızılı taraftarlar bu olayın ardından sosyal medyada büyük tepki gösterdi.

YENİ MALATYASPOR AÇIKLADI

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Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamada, "1,5 yıldır formamızı terleten profesyonel futbolcumuz Semih Kaya ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

TARAFTARLAR İSYAN ETTİ

BNMBNM

FDGFDG

GHNHGN

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Yeni Malatyaspor
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