Son dakika Galatasaray haberleri: Taraftarlar sinirden fenalık geçirdi! Galatasaray'a geri döneceği konuşulan Semih Kaya için tepki büyük...

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Burak Elmas ve yönetimi yapılacak transfer için kolları sıvamış durumda. Yeni Malatyaspor'da forma giyen ve Malatya ekibinin yollarını ayırdığını açıklayan Semih Kaya, Galatasaray'a geri dönüyor. Sarı-Kırmızılı taraftarlar bu olayın ardından sosyal medyada büyük tepki gösterdi.

YENİ MALATYASPOR AÇIKLADI

Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamada, "1,5 yıldır formamızı terleten profesyonel futbolcumuz Semih Kaya ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

TARAFTARLAR İSYAN ETTİ



