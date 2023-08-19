SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika: Galatasaray, Hakim Ziyech transferini resmen açıkladı!

Son dakika: Galatasaray, Hakim Ziyech transferini resmen açıkladı!

19.08.2023 22:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray, İngiltere Premier Lig devi Chelsea'den Faslı futbolcu Hakim Ziyech'in satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı. Sarı - kırmızılılar, Trabzonspor ile oynadığı lig maçının devre arasında transferi duyurdu. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Galatasaray, transferde de hareketli dakikalar geçiriyor. Sarı - kırmızılılar, bordo - mavili ekiple oynanan müsabakanın devre arasında yıldız futbolcu Hakim Ziyech'in transferini KAP'a bildirdi.

HERHANGİ BİR BEDEL ÖDENMEYECEK

Screenshot_1

Faslı oyuncuyu bedelsiz olarak kiraladığını açıklayan Galatasaray, Hakim Ziyech'in alacağı maaşı da resmen duyurdu. Öte yandan yıldız ismin satın alma opsiyonu kullandığı takdirde de Chelsea'ye ödeme yapılmayacağını duyurdu.

İşte sarı - kırmızılılardan yapılan KAP bildirimi;

"Profesyonel futbolcu Hakim Ziyech ve kulübü Chelsea Football Club Limited ile oyuncunun bedelsiz satın alma opsiyonlu bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya ise 2023-2024 sezonundan için net 3.587.500 Euro sezonluk ücret ödenecek olup transferinin gerçekleşmesi durumunda 2024-2025 sezonu için net 2.850.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir. Ayrıca yapılan anlaşma gereği şarta bağlı uzama opsiyonunun gerçekleşmesi halinde futbolcuya 2025-2026 sezonu için net 2.850.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜ"

F36yslqXAAAzaEO

İmza sonrası konuşan Ziyech, "Türkiye'nin en büyük kulübünde oynayacağım için çok gururluyum. Galatasaray'la maça çıkmak için sabırsızlanıyorum. Diğer büyük futbolcular gibi ben de iz bırakmak istiyorum." dedi.

Şampiyonluğa inandığını dile getiren Ziyech, "Büyük ve uzun bir sezon başladı. bunun tadını çıkaracağız. başarılı olmak için büyük çaba sarf edeceğiz. Takım olarak başarılı olacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Burak Yılmaz'dan sonra bir ilk!Burak Yılmaz'dan sonra bir ilk!
Neymar için görkemli tören!Neymar için görkemli tören!
G.Saray'ın rakibi, kendi liginde takıldı!G.Saray'ın rakibi, kendi liginde takıldı!
Anahtar Kelimeler:
transfer Chelsea son dakika haberler galatasaray hakim ziyech son dakika haberleri dakika haberleri ak n dakika haberleri maçın kulübün

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

Günün Videosu

Diyarbakır'da 'doktora ve hastane personeline saldırı' tatbikatı gerçeği aratmadı
Diyarbakır'da 'doktora ve hastane personeline saldırı' tatbikatı gerçeği aratmadı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sevgilisinin sosyal medya hareketleri Excel'de...

Sevgilisinin sosyal medya hareketleri Excel'de...

Hafif, rahat, tarz! Crocs terlik modellerinde %35 indirim

Hafif, rahat, tarz! Crocs terlik modellerinde %35 indirim

Defalarca boynuzlayıp havaya fırlattı! Anbean kamerada...

Defalarca boynuzlayıp havaya fırlattı! Anbean kamerada...

Hırsızlık yaparken yakalandı! Dükkan sahibini darp etti

Hırsızlık yaparken yakalandı! Dükkan sahibini darp etti

Yenilikçi tasarım, yüksek kalite! Seyahat severlerin bir numaralı tercihi

Yenilikçi tasarım, yüksek kalite! Seyahat severlerin bir numaralı tercihi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.