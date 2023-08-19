Son dakika: Galatasaray, Hakim Ziyech transferini resmen açıkladı!

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Galatasaray, transferde de hareketli dakikalar geçiriyor. Sarı - kırmızılılar, bordo - mavili ekiple oynanan müsabakanın devre arasında yıldız futbolcu Hakim Ziyech'in transferini KAP'a bildirdi.

HERHANGİ BİR BEDEL ÖDENMEYECEK

Faslı oyuncuyu bedelsiz olarak kiraladığını açıklayan Galatasaray, Hakim Ziyech'in alacağı maaşı da resmen duyurdu. Öte yandan yıldız ismin satın alma opsiyonu kullandığı takdirde de Chelsea'ye ödeme yapılmayacağını duyurdu.

İşte sarı - kırmızılılardan yapılan KAP bildirimi;

"Profesyonel futbolcu Hakim Ziyech ve kulübü Chelsea Football Club Limited ile oyuncunun bedelsiz satın alma opsiyonlu bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya ise 2023-2024 sezonundan için net 3.587.500 Euro sezonluk ücret ödenecek olup transferinin gerçekleşmesi durumunda 2024-2025 sezonu için net 2.850.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir. Ayrıca yapılan anlaşma gereği şarta bağlı uzama opsiyonunun gerçekleşmesi halinde futbolcuya 2025-2026 sezonu için net 2.850.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜ"

İmza sonrası konuşan Ziyech, "Türkiye'nin en büyük kulübünde oynayacağım için çok gururluyum. Galatasaray'la maça çıkmak için sabırsızlanıyorum. Diğer büyük futbolcular gibi ben de iz bırakmak istiyorum." dedi.

Şampiyonluğa inandığını dile getiren Ziyech, "Büyük ve uzun bir sezon başladı. bunun tadını çıkaracağız. başarılı olmak için büyük çaba sarf edeceğiz. Takım olarak başarılı olacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

