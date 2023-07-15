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Son dakika: Galatasaray, Halil Dervişoğlu transferini resmen açıkladı! Beşiktaş'a dev gönderme...

15.07.2023 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile Beşiktaş, Halil Dervişoğlu transferinde karşı karşıya gelmişti. Siyah - beyazlılar, yaptığı görüşmeler sonucunda oyuncu ve kulübüyle anlaşmaya varmıştı. Beşiktaş'ın 4 yıllık imza attırması beklenen Dervişoğlu için büyük bir sürpriz yaşandı. Galatasaray devreye girerek oyuncunun transferini resmen bitirdi ve açıklamayı yaptı. Galatasaray'ın duyurusunda Beşiktaş'a gönderme de yer aldı. İşte detaylar...

Son dakika: Galatasaray, Halil Dervişoğlu transferini resmen açıkladı! Beşiktaş'a dev gönderme...

Son dakika haberleri: Transfer sezonu tüm hızıyla sürerken, büyük sürprizler de yaşanmaya devam ediyor. Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile Beşiktaş, milli futbolcu Halil Dervişoğlu'nun transferi için karşı karşıya gelmişti. Galatasaray, yarıştan galip ayrıldı ve transferi bitirdi.

GALATASARAY RESMEN AÇIKLADI

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Sarı - kırmızılılar, Brentford'dan Halil Dervişoğlu'nun transferini resmen duyurdu.

Galatasaray'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı;

"Profesyonel futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu’nun transferi konusunda futbolcu ve kulübü Brentford FC Limited ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

BEŞİKTAŞ ANLAŞMAYA VARMIŞTI AMA...

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Beşiktaş, Halil Dervişoğlu ve kulübü Brentford ile anlaşmaya varmıştı. Oyuncu için bonservis bedeli ödemeyecek olan siyah - beyazlıların, bonuslar karşılığında transferi bitirmek üzere olduğu öne sürülmüştü.

Hatta Kara Kartal'ın Halil Dervişoğlu ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edilmişti.

Bu durum sonrasında Sercan Dikme'nin haberine göre Beşiktaş cephesi, Halil Dervişoğlu'nu İstanbul'a getirmek için harekete geçti.

Dikme; yaptığı açıklamada, "Beşiktaş’tan bazı isimlerle konuştum. 'Anlaşmaya vardığımız Halil Dervişoğlu’na dün geceden beri ulaşamıyoruz' dediler." ifadelerini kullandı.

Siyah - beyazlıların ulaşamadığı hücum oyuncusu için Galatasaray'ın devreye girdi ve transferi bitirdi.

BEŞİKTAŞ'A GÖNDERME

Öte yandan sarı - kırmızılıların transfer açıklama videosunda havaalanı dış hatlar tabelası yer aldı. Tabelada İstanbul'a bulunan iki seferden birinin iptal edildiği diğerinin ise hazır olduğu belirtildi.

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Halil Dervişoğlu telefonunu kapattı, Galatasaray'a gitti!Halil Dervişoğlu telefonunu kapattı, Galatasaray'a gitti!
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