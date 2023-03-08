Son dakika: Galatasaray'ı bin pişman etmişti! Mostafa Mohamed'den gelen haber, sarı - kırmızılıları çok şaşırttı...

Son dakika haberleri: Galatasaray'a 1 Şubat 2021'de Zamalek takımından kiralık olarak katılan ve 1 Temmuz 2022'de bonservisiyle birlikte sarı - kırmızılıların oyuncusu olan Mostafa Mohamed, kendisinden beklenen performansın altında kalmış ve bu sezonun başında Fransa Ligue 1 ekibi Nantes'a kiralanmıştı.

OPSİYONA 'KESİN' GÖZÜYLE BAKILIYORDU

Fransız ekibinde bu sezon çıktığı 39 resmi maçta 8 gol - 5 asistlik bir oyun ortaya koyan Mısırlı futbolcu için Nantes'ın satın alma opsiyonunu kullanmasına kesin gözüyle bakılıyordu.

NANTES VAZGEÇTİ

Ancak Fransız basınında çıkan haberlere göre Nantes, Mostafa Mohamed'in bonservisini almaktan vazgeçti.

KARARIN SEBEBİ İSE...

Bu kararın ardında Fransız temsilcisinin, Nice'ten forvet oyuncusu Andy Delort'un transferini 5 milyon euroya bitirmesinin yattığı kaydedildi.

GALATASARAY'A DÖNECEK

Yaşanan gelişme üzerine Mostafa Mohamed'in sezon sonunda Galatasaray'a geri döneceği ifade edildi.

Galatasaray kariyerinde 58 resmi maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 17 gol - 5 asistlik bir performans sergilemişti.

