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Son dakika: Galatasaray'ı bin pişman etmişti! Mostafa Mohamed'den gelen haber, sarı - kırmızılıları çok şaşırttı...

08.03.2023 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'ın Mısır ekibi Zamalek'ten büyük umutlarla transfer ettiği Mostafa Mohamed, Türkiye kariyerine iyi bir başlangıç yapsa da sonrasında yaşadığı düşüşle beklentilerin altında kalmıştı. Bu sezon başında Fransa Ligue 1 ekibi Nantes'a satın alma opsiyonuyla kiralanan golcü futbolcu, gösterdiği performansla sarı - kırmızılıları pişman etmişti. Nantes'ın Mohamed'in opsiyonunu almasına kesin gözüyle bakılıyordu ancak ortaya flaş bir iddia atıldı. İşte detaylar...

Son dakika: Galatasaray'ı bin pişman etmişti! Mostafa Mohamed'den gelen haber, sarı - kırmızılıları çok şaşırttı...

Son dakika haberleri: Galatasaray'a 1 Şubat 2021'de Zamalek takımından kiralık olarak katılan ve 1 Temmuz 2022'de bonservisiyle birlikte sarı - kırmızılıların oyuncusu olan Mostafa Mohamed, kendisinden beklenen performansın altında kalmış ve bu sezonun başında Fransa Ligue 1 ekibi Nantes'a kiralanmıştı.

OPSİYONA 'KESİN' GÖZÜYLE BAKILIYORDU

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Fransız ekibinde bu sezon çıktığı 39 resmi maçta 8 gol - 5 asistlik bir oyun ortaya koyan Mısırlı futbolcu için Nantes'ın satın alma opsiyonunu kullanmasına kesin gözüyle bakılıyordu.

NANTES VAZGEÇTİ

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Ancak Fransız basınında çıkan haberlere göre Nantes, Mostafa Mohamed'in bonservisini almaktan vazgeçti.

KARARIN SEBEBİ İSE...

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Bu kararın ardında Fransız temsilcisinin, Nice'ten forvet oyuncusu Andy Delort'un transferini 5 milyon euroya bitirmesinin yattığı kaydedildi.

GALATASARAY'A DÖNECEK

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Yaşanan gelişme üzerine Mostafa Mohamed'in sezon sonunda Galatasaray'a geri döneceği ifade edildi.

Galatasaray kariyerinde 58 resmi maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 17 gol - 5 asistlik bir performans sergilemişti.

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