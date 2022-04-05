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Son dakika: Galatasaray'ı pişman eden transfer! "Keşke Mohamed yerine onu alsaydık"

05.04.2022 18:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Bu sezon beklentilerin çok altında kalan Galatasaray, oyuncu performansı bakımından istediğini alamamıştı. Özellikle gol yollarında problem yaşayan sarı - kırmızılılarda Mostafa Mohamed, eleştiri oklarının hedefinde yer almıştı.

Son dakika: Galatasaray'ı pişman eden transfer! "Keşke Mohamed yerine onu alsaydık"
Mostafa Mohamed

Mostafa Mohamed

MSR Mısır
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika: Bu sezonu oldukça çalkantılı geçiren Galatasaray'da son olarak başkan Burak Elmas idari yönden ibra edilmemiş, sarı - kırmızılı camia tüzük gereği seçime gitme kararı almak zorunda kalmıştı. Bu gelişmelerin yanı sıra Galatasaray'da Mostafa Mohamed'in performansı da eleştiri konusu olmuştu.

5 MİLYON EURO'YA KARŞILIK BEDAVA

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Galatasaray'ın kiralamaya 1 milyon 660 bin euro, bonservisine 3 milyon 530 bin euro, toplamda ise 5 milyon 190 bin euro bonservis ödediği Mostafa Mohamed ile aynı uçakta Boluspor'a bedelsiz olarak gelen Kabongo Kasongo, sarı - kırmızılıları pişman etti.

"KEŞKE KASONGO'YU ALSAYDIK"

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27 yaşındaki Kongolu santrfor, Mostafa Mohamed'in Galatasaray forması giydiği 53 karşılaşmada attığı 16 gole, Boluspor'da 36 maçta ulaştı. Kasongo, 36 maçta gösterdiği 16 gol, 4 asistlik performansıyla sarı - kırmızılı taraftarlara taraftarlara "Keşke Kasongo'yu alsaydık" dedirtti.

MOHAMED, HAYAL KIRIKLIĞI OLDU

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Mostafa Mohamed, geçen sezon Galatasaray kariyerine fırtına gibi bir başlangıç yapmış olsa da bu sezon gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratmıştı.

GOL KRALLIĞINDA YARIŞIN İÇİNDE

Boluspor'un hücumcusu, 1. Lig'deki gol krallığı yarışında 5. sırada yer alıyor. İbrahim Yılmaz'ın 16 golle ilk sırada yer aldığı tabloda Kasongo'nun 11 golü bulunuyor.

Zamalek'te çıktığı 74 maçta 22 gol - 3 asistlik yapan Kabongo Kasongo'nun piyasa değeri yaklaşık 550 bin euro.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Boluspor Mostafa Mohamed
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