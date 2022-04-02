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Son dakika: Galatasaray'ı şoke eden sakatlık!

02.04.2022 21:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Maça hızlı başlayan ve 2-0 öne geçen sarı - kırmızılılar, yıldız futbolcusundan gelen kötü haberle adeta şoke oldu. Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu, sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı ve yerini Emre Kılınç'a bıraktı.

Son dakika: Galatasaray'ı şoke eden sakatlık!
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayan Galatasaray, karşılaşmaya çok hızlı başladı ve 15 dakikada 2-0 öne geçti. Ancak sarı - kırmızılılar, yıldız futbolcusunun yaşadığı sakatlıkla adeta sarsıldı. İşte haberin detayları...

Galatasaray'da performansıyla bu sezona damga vuran Kerem Aktürkoğlu, Karagümrük maçında sakatlandı.

KENDİSİNİ YERE BIRAKTI

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Mücadelenin 33. dakikasında sakatlanan Aktürkoğlu, kendisini yere bıraktı ve sağlık görevlilerini beklemeye başladı. Sağlık görevlileri, ilk müdahalesini saha içinde yaptıkları Kerem için kenara değişiklik işareti yaptı.

SAĞ BALDIRINI TUTTU

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Oyundan çıkmak için ayağa kalkan 24 yaşındaki futbolcu, sağ üst baldırını tutarak kenara geldi ve 34. dakikada yerini Emre Kılınç'a bıraktı.

FENERBAHÇE DERBİSİNDE OYNAYABİLECEK Mİ?

Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynamayacağı Galatasaray taraftarlarınca merak konusu oldu. Yıldız futbolcunun sağlık durumuyla ilgili olarak henüz kulüpten resmi bir açıklama yapılmadı.

44 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 44 resmi maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 11 gol - 9 asistlik bir performans sergiledi.

Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır


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Galatasaray Futbol Kulübü Fatih Karagümrük Kerem Aktürkoğlu
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