SON DAKİKA | Galatasaray için şampiyonluk puanı hesaplandı! Bu akşam Başakşehir'i mağlup ederlerse...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışında artık nefesler tutuldu! Lider Galatasaray, bugün evinde ağırlayacağı zorlu Başakşehir virajını kayıpsız dönmesi halinde, en yakın takipçisi ezeli rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkararak şampiyonluk yürüyüşünde devasa bir adım atacak. Okan Buruk'un öğrencileri, bu maç dahil, 9 maçın sadece 7'sini kazanması durumunda rakiplerinin ne yaptığına bakmaksızın şampiyonluğunu resmen ilan edecek!

Emre Şen

Trendyol Süper Lig'de haftalar ilerledikçe zirve yarışı da alev alev yanmaya devam ediyor. En yakın rakibi Fenerbahçe'nin Karagümrük deplasmanında bıraktığı puanların ardından eline devasa bir fırsat geçiren lider Galatasaray, bugün sahasında konuk edeceği RAMS Başakşehir maçına adeta bir "şampiyonluk finali" gözüyle bakıyor.

FARK 7'YE ÇIKACAK, PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK GEÇECEK

SON DAKİKA | Galatasaray için şampiyonluk puanı hesaplandı! Bu akşam Başakşehir i mağlup ederlerse... 1

Okan Buruk ve öğrencileri, RAMS Park'ta taraftarının da desteğiyle Başakşehir'i mağlup etmeyi başarırsa, ligin bitimine kısa bir süre kala ezeli rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 7'ye yükseltecek. Bu devasa fark, Sarı-Kırmızılı camiada şampiyonluk ateşini tamamen yakarken, rakiplerine de psikolojik olarak çok ağır bir darbe vurmuş olacak.

İŞTE ŞAMPİYONLUK ŞİFRESİ: 9 MAÇTA 7 GALİBİYET!

SON DAKİKA | Galatasaray için şampiyonluk puanı hesaplandı! Bu akşam Başakşehir i mağlup ederlerse... 2

Galatasaray'ın Başakşehir'i devirmesi halinde şampiyonluk matematiği de tamamen Aslan'ın lehine dönecek. Sarı-Kırmızılılar, Başakşehir galibiyeti dahil ligde kalan 9 maçının 7'sinden sahadan 3 puanla ayrılması durumunda, rakiplerinin alacağı sonuçlara hiçbir şekilde bakmadan Süper Lig'deki şampiyonluğunu ilan etmiş olacak.

Kalan Maç Sayısı: 9

Mutlak Şampiyonluk İçin Gereken Galibiyet: 7

Başakşehir Maçı Kazanılırsa Puan Farkı: 7

Florya'da tüm hesaplar bu 7 puanlık dev farkı yakalayıp, kalan haftalara rahat ve kayıpsız bir şekilde girmek üzerine yapılıyor. Taraftarlar ise RAMS Park'ta takımlarını bu kritik dönemeçte yalnız bırakmamak için tribünleri tıklım tıklım doldurmaya hazır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe'de Karagümrük yenilgisi sonrası korkunç olay! Futbolculara ve ailelerine sistematik tehdit yağmuru...Fenerbahçe'de Karagümrük yenilgisi sonrası korkunç olay! Futbolculara ve ailelerine sistematik tehdit yağmuru...
SON DAKİKA | Fenerbahçe'de Karagümrük faciası sonrası canlı yayında ortalık yıkıldı! "Osimhen ve Icardi'ye karşı Cherif ile mi yarışacaksın?"SON DAKİKA | Fenerbahçe'de Karagümrük faciası sonrası canlı yayında ortalık yıkıldı! "Osimhen ve Icardi'ye karşı Cherif ile mi yarışacaksın?"

En Çok Okunan Haberler
ABD görüntüleri paylaştı! B-2'ler havalandı

ABD görüntüleri paylaştı! B-2'ler havalandı

Vasiyetinde 'Gelibolu' demişti! İşte son yolculuğuna uğurlanacağı yer

Vasiyetinde 'Gelibolu' demişti! İşte son yolculuğuna uğurlanacağı yer

Karagümrük şoku F.Bahçe'de 'Acil' kodlu toplantı getirdi!

Karagümrük şoku F.Bahçe'de 'Acil' kodlu toplantı getirdi!

'Domuz eti yedim günahı nedir?' diye sordu! Nihat Hatipoğlu çok kızdı

'Domuz eti yedim günahı nedir?' diye sordu! Nihat Hatipoğlu çok kızdı

Esenyurt'ta 15 yıldır inşaatı tamamlanamadı! Kayyum atandı

Esenyurt'ta 15 yıldır inşaatı tamamlanamadı! Kayyum atandı

A101'e Philips akıllı televizyon geliyor!

A101'e Philips akıllı televizyon geliyor!

