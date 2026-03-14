SON DAKİKA | Galatasaray için şampiyonluk puanı hesaplandı! Bu akşam Başakşehir'i mağlup ederlerse...

Trendyol Süper Lig'de haftalar ilerledikçe zirve yarışı da alev alev yanmaya devam ediyor. En yakın rakibi Fenerbahçe'nin Karagümrük deplasmanında bıraktığı puanların ardından eline devasa bir fırsat geçiren lider Galatasaray, bugün sahasında konuk edeceği RAMS Başakşehir maçına adeta bir "şampiyonluk finali" gözüyle bakıyor.

FARK 7'YE ÇIKACAK, PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK GEÇECEK

Okan Buruk ve öğrencileri, RAMS Park'ta taraftarının da desteğiyle Başakşehir'i mağlup etmeyi başarırsa, ligin bitimine kısa bir süre kala ezeli rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 7'ye yükseltecek. Bu devasa fark, Sarı-Kırmızılı camiada şampiyonluk ateşini tamamen yakarken, rakiplerine de psikolojik olarak çok ağır bir darbe vurmuş olacak.

İŞTE ŞAMPİYONLUK ŞİFRESİ: 9 MAÇTA 7 GALİBİYET!

Galatasaray'ın Başakşehir'i devirmesi halinde şampiyonluk matematiği de tamamen Aslan'ın lehine dönecek. Sarı-Kırmızılılar, Başakşehir galibiyeti dahil ligde kalan 9 maçının 7'sinden sahadan 3 puanla ayrılması durumunda, rakiplerinin alacağı sonuçlara hiçbir şekilde bakmadan Süper Lig'deki şampiyonluğunu ilan etmiş olacak.

Kalan Maç Sayısı: 9

Mutlak Şampiyonluk İçin Gereken Galibiyet: 7

Başakşehir Maçı Kazanılırsa Puan Farkı: 7

Florya'da tüm hesaplar bu 7 puanlık dev farkı yakalayıp, kalan haftalara rahat ve kayıpsız bir şekilde girmek üzerine yapılıyor. Taraftarlar ise RAMS Park'ta takımlarını bu kritik dönemeçte yalnız bırakmamak için tribünleri tıklım tıklım doldurmaya hazır.