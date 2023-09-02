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Son dakika: Galatasaray için transferi Arda Turan bitiriyor! Eski takım arkadaşını Florya'ya getiriyor...

02.09.2023 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Molde'yi eleyerek grup etabına adını yazdıran Galatasaray'da transfer için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Gözünü Süper Lig ve transfere çeviren sarı - kırmızılılarda orta saha takviyesi için gündeme birçok isim gelmişti. İlk 11'de direkt olarak oynayacak bir yıldızı kadroya katmayı planlayan Galatasaray, Atletico Madrid'den Saul Niguez'i radarına almıştı. Transfer için devreye Arda Turan girdi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Molde'yi eleyerek A Grubu'nda Bayern, Manchester United ve Kopenhag ile eşleşen Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Devler Ligi'nde başarı elde etmeyi hedefleyen ve takviyelerini buna göre planlayan sarı - kırmızılıların ilk önceliği olarak orta saha transferi ön plana çıkıyor.

Berkan Kutlu'yu kiralık olarak Serie A ekibi Genoa'ya gönderen sarı - kırmızılılarda Sergio Oliveira'nın da geleceği belirsizliğini korurken, gündeme birçok isim gelmişti.

SAUL NIGUEZ SÜRPRİZİ

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Fanatik'in haberine göre sarı - kırmızılılar, La Liga devi Atletico Madrid'in yıldızı Saul Niguez ile ilgileniyor.

G.SARAY FIRSAT KOVALIYOR

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İspanyol kulübünde forma şansı bulmakta zorlanan ve ayrılığı kafasına koyduğu ifade edilen Saul için Galatasaray'ın fırsat transferi kovaladığı öne sürüldü.

ARDA TURAN DEVREYE GİRDİ

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Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın da Atletico Madrid'de birlikte forma giydiği eski takım arkadaşı ile bir görüşme yaptığı ve Galatasaray'a gelmesi için ikna etmeye çalıştığı belirtildi.

Atletico Madrid kariyerinde 381 resmi maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, 46 gol - 22 asistlik bir performans sergiledi.

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