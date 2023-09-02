Son dakika: Galatasaray için transferi Arda Turan bitiriyor! Eski takım arkadaşını Florya'ya getiriyor...

Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Molde'yi eleyerek A Grubu'nda Bayern, Manchester United ve Kopenhag ile eşleşen Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Devler Ligi'nde başarı elde etmeyi hedefleyen ve takviyelerini buna göre planlayan sarı - kırmızılıların ilk önceliği olarak orta saha transferi ön plana çıkıyor.

Berkan Kutlu'yu kiralık olarak Serie A ekibi Genoa'ya gönderen sarı - kırmızılılarda Sergio Oliveira'nın da geleceği belirsizliğini korurken, gündeme birçok isim gelmişti.

SAUL NIGUEZ SÜRPRİZİ

Fanatik'in haberine göre sarı - kırmızılılar, La Liga devi Atletico Madrid'in yıldızı Saul Niguez ile ilgileniyor.

G.SARAY FIRSAT KOVALIYOR

İspanyol kulübünde forma şansı bulmakta zorlanan ve ayrılığı kafasına koyduğu ifade edilen Saul için Galatasaray'ın fırsat transferi kovaladığı öne sürüldü.

ARDA TURAN DEVREYE GİRDİ

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın da Atletico Madrid'de birlikte forma giydiği eski takım arkadaşı ile bir görüşme yaptığı ve Galatasaray'a gelmesi için ikna etmeye çalıştığı belirtildi.

Atletico Madrid kariyerinde 381 resmi maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, 46 gol - 22 asistlik bir performans sergiledi.

