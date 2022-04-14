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Son dakika: Galatasaray ilk transferini yaptı! İstanbul'a geliyor...

14.04.2022 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını patlattı. Meksikalı futbolcu Bryan Mauricio Lozano, Türkiye'ye gelmek üzere ülkesinden yola çıktı. Yeni sezonda şampiyonluk için iddialı bir takım kurmak isteyen sarı-kırmızılılar, Domenec Torrent'in onayından sonra bu transferi noktaladı. Bu sezon sergilenen lig performansıyla taraftarını üzen Galatasaray, yeni sezon başlamadan transferleri yaparak alışma sürecini hemen geçirmeyi hedefliyor. İşte detaylar...

Son dakika: Galatasaray ilk transferini yaptı! İstanbul'a geliyor...

Son dakika haberleri... Kısa bir süre önce ESPN'e verdiği röportajda Galatasaray'da 1 ay süre ile deneme antrenmanlarına çıkacağını söyleyen Meksikalı futbolcu Bryan Mauricio Lozano, Türkiye'ye gelmek üzere ülkesinden yola çıktı. Nisan ayının sonunda olağanüstü genel kurula gidecek olan Galatasaray için geçtiğimiz hafta sürpriz bir transfer iddiası gündeme gelmişti. Bryan Mauricio Lozano'nun, Sarı-Kırmızılı takımda 1 ay süre ile deneneceğini ve antrenmanlara çıkacağı iddia edilmişti.

GALATASARAY'DA DENENMEK ÜZERE YOLA ÇIKTI

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ESPN'e verdiği röportajda Galatasaray'ın kendisi için iyi bir fırsat olduğunu ve hedefinin Sarı-Kırmızılı kulüpte kalmak olduğunu söyleyen Lozano, Sarı-Kırmızılılar'ın yanı sıra İstanbul'dan iki kulüp, Almanya'dan ise bir kulüple daha temasta olduğunu açıklamıştı. Napoli forması giyen yıldız futbolcu Hirving Lozano'nun kardeşi olan Mauricio Lozano'nun ortaya attığı bu sürpriz iddianın ardından ESPN'de yer alan habere göre Meksikalı futbolcu Galatasaray'da denenmek üzere ülkesinden yola çıktı.

KISA SÜRE İÇİNDE BELLİ OLACAK

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24 yaşındaki Bryan Mauricio Lozano'nun Amerika Birleşik Devletleri üzerinden İstanbul'a geleceği ve Galatasaray ile deneme antrenmanlarına çıkacağı kaydedildi. İstanbul'a gelmek üzere yola çıktığı iddia edilen Meksikalı futbolcunun Galatasaray ile ilgili durumunun kısa süre içinde netliğe kavuşması bekleniyor.

(Fanatik)


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