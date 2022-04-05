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Son dakika: Galatasaray'ın başına talih kuşu kondu! Arabistan'dan teklif...

05.04.2022 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Bu sezonu oldukça çalkantılı geçiren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrılmış, yerine Domenec Torrent getirilmişti. Bu hamle sonrasında Galatasaray Başkanı Burak Elmas, idari yönden ibra edilmemiş ve sarı - kırmızılı camia tüzük gereği seçime gitme kararı almak zorunda kalmıştı. Öte yandan Galatasaray'da yolların ayrılacağı isimler de belli oldu ve gelen transfer teklifi olay yarattı.

Son dakika: Galatasaray'ın başına talih kuşu kondu! Arabistan'dan teklif...
Olimpiu Morutan

Olimpiu Morutan

ROM Romanya
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika: Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda mücadele etse de Spor Toto Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda hedeflerinden çok uzakta kalan Galatasaray, yeni sezonun planlamasını yapmaya başlamıştı. Sarı - kırmızılılarda yolların ayrılacağı isimler bir bir belli olurken, gündeme flaş bir transfer iddiası geldi.

Sofiane Feghouli, Arda Turan ve Ryan Babel gibi isimlerle sezon sonunda yolların ayrılması beklenen Galatasaray için olay yaratan bir transfer iddiası gündeme geldi.

KİRALIK BEKLENİRKEN...

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Sarı - kırmızılılarda teknik direktör Domenec Torrent'in gelişi sonrasında forma şansı bulmakta zorlanan Olipiu Morutan'ın kiralık olarak başka bir takıma gönderileceği yönündeki iddiaların yanı sıra genç oyuncunun Romanya'ya dönme ihtimali de öne sürülmüştü.

RUMEN KULÜPLERİ OLMUYOR

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Ancak Morutan'ın ülkesinde çıkan haberlere göre; Rumen kulüpleri; şu anda Morutan'ın maaşını karşılayabilecek durumda değil.

ARABİSTAN'DAN İSTENİYOR

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Eurosport Romania, Birleşik Arap Emirlikleri kulübü Al Ain'in Olimpiu Morutan'ı kadrosuna katmak istediğini yazdı.

MAAŞ PROBLEMİ YOK

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Al Ain için Morutan'ın maaşını karşılama yönünde herhangi bir sorun bulunmuyor.

NET KARAR VERİLMEDİ

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Ancak Galatasaray'da önümüzdeki dönemde seçim olacağı için şu an itibariyle bu konuda net bir karar verilmiş değil.

3 GOL - 3 ASİST

Morutan bu sezon Galatasaray formasıyla ligde 23 maçta 1.015 dakika süre aldı. 3 gol attı ve 3 asist yaptı.


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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü Olimpiu Morutan
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