Son dakika: Galatasaray'ın büyük sürprizi ortaya çıktı! Berkan Kutlu'nun yerine milli yıldız...

Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag'ın bulunduğu A Grubu'nda yer alan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kuraların çekilmesinin ardından gözünü Süper Lig ve transfere çeviren sarı - kırmızılılarda büyük bir transfer hareketliliği mevcut.

Son olarak orta saha oyuncusu Berkan Kutlu'yu Serie A ekibi Genoa'ya kiralayan Galatasaray'ın hedefindeki isim ortaya çıktı.

BERAT ÖZDEMİR GELİYOR

Sports Digitale’nin haberine göre bir dönem Trabzonspor'da oynamış ve şu sıralar Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Ettifaq forması giyen Berat Özdemir, Galatasaray'a kiralık olarak gelecek.

Sarı - kırmızılıların kısa süre içinde bu transfere nokta koymak istediği ve orta alanda Torreira'nın yükünü hafifletmek istediği belirtildi.

"ŞARTLARA GÖRE TEKRAR KONUŞULUR"

Berat Özdemir, 6 ay önce verdiği röportajda Arabistan’da mutlu olduğunu dile getirmişti. Milli futbolcu, 'Türkiyeye döner misin?' sorusuna "Şu an dönmeyi düşünmüyorum ancak duruma ve şartlara göre tekrar konuşulur." cevabını vermişti.

Al Ettifaq formasıyla toplam 31 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 1 gol kaydetti.

