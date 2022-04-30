Son dakika: Galatasaray'ın danışmanı Luis Campos'un oyunu ortaya çıktı! Inaki Pena...

Son dakika haberleri: Galatasaray'da hareketli dakikalar yaşanmaya devam ediyor. Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda hedeflerinden çok uzakta kalan sarı - kırmızılılar; seçim sürecinin yankılarıyla uğraşırken, yeni yönetim belli olmadığı için transferde de istediği reaksiyonu almakta güçlük çekiyor.

Galatasaray'ın devre arasında İspanya La Liga devi Barcelona'dan kiraladığı Inaki Pena için gündeme flaş bir iddia geldi.

İspanyol basınından AS'ta yer alan haberde Galatasaray ve Celta Vigo'nun danışmanlığını yapan Luis Campos'un Inaki Pena'yı Celta Vigo'ya önerdiği kaydedildi.

CELTA VIGO DEVREYE GİRDİ

Sezonun tamamlanmasının ardından Barcelona ile bir yıllık sözleşmesi kalacak Pena'ya Celta Vigo yönetiminin sıcak baktığı, takımda kiralık olarak forma giyen kaleci Matis Dituro'nun yerine Inaki Pena'nın düşünüldüğü ifade edildi.

XAVI, PENA'YI İSTİYOR

İspanyol basınında daha önce çıkan haberlerde, Barcelona Teknik Direktörü Xavi'nin takımın ilk kalecisi Marc-Andre ter Stegen'le rekabet edecek bir kaleci istediği ve bu pozisyon için Inaki Pena'yı düşündüğü belirtilmişti.

Sezona Barcelona'da başlayan Inaki Pena, ara transfer döneminde sarı-kırmızılı takıma transfer olmuştu. Süper Lig'de altı, Avrupa Ligi'nde iki maç çıkan İspanyol kaleci, kalesinde 11 gol görürken bir maçta kalesini gole kapatmıştı.

