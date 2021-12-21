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Son dakika: Galatasaray'ın eski futbolcusu Belhanda'dan Fenerbahçelileri çok kızdıran açıklama

21.12.2021 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Dakika Galatasaray Haberleri: Younes Belhanda kariyerine dair So Foot'a çok özel bir röportaj verdi. Fenerbahçe hakkında söylediği sözler sosyal medyada gündem oldu. Sarı-lacivertli taraftarların tepkisi alan Belhanda flaş ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Son dakika: Galatasaray'ın eski futbolcusu Belhanda'dan Fenerbahçelileri çok kızdıran açıklama
Younes Belhanda

Younes Belhanda

FAS Fas
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Adana Demirspor
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Son dakika: Galatasaray'dan ayrılık Adana Demirspor'a transfer olan Belhanda, Fenerbahçe taraftarlarını çok kızdıracak açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe maçlarında yaşadığı hislerden bahseden Belhanda, "Fenerbahçeli futboculara söyledim, "Ben burada olduğum sürece şampiyon olamayacaksınız". Fenerbahçe'ye karşı üst üste 8 maç kaybetmedik. Ben ayrıldıktan sonra ise ilk maçta kaybettiler. Fenerbahçe'ye delirttim." ifadelerini kullandı.

HER ZAMAN FRANSA'YA DÖNMEK İSTEDİM

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Mart 2021'de Galatasaray'da sansalyonel bir şekilde ayrıldınız. Birçok teklife rağmen Adana Demirspor'u tercih ettiniz. Türkiye'de kalmak mantıklı mıydı sizin için?

Ben her zaman Montpeiller'e dönmek istemişimdir. Bu yaz, boştaydım. Galatasaray ile ayrılığımın üzerinden 3 ay geçmişti. Hatta, Fransa'ya dönmek için hazırlanıyordum. Sonra kendi kendime Fransa'da Türkiye gibi rahat olamayacağımı ve çocuklarımın okulları açısından da karmaşık olduğunu düşündüm. Sonunda Montpellier ile olmadı, benim transferim takımdan bir oyuncunun satışı ile ilgiliydi. Ama bundan memnunum, burada eğleniyorum. sahadaki rolüm gelşti, daha fazla sorumluluğum var. Seçimlerimde her zaman sportif meydan okumular ön planda yer almıştır. Tıpkı Montpelliler'den ayrıldığım 2013 yılındaki gibi.

BEN BİR YARIŞMACIYIM

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Nereye gidersem gideyim, ben bir yarışmacıyım. Ukrayna'ya transfer olduğumda, bana düşüşte olduğumu söylediler ama ben orta sıralarda yer alan bir kulübe gitmiyordum. Prestijli maçlar oynadık. O zamandaki seviyemiz, Fransa Ligi'ndeki takımların seviyesinden daha fazlaydı. Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa Ligi'nde oynadık. Bir şeyler yapabildik.

HAPSE GİRME RİSKİM VAR

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Türk futbolunda sosyal medyanın önemi çok büyük, hakkınızda yazılan her şeyi okudunuz mu?

Taraftarların yalnızca küçük bir kısmı karışıktır. Çoğu beni sevdi, ben de onları sevdim. Nereye gitsem beni daha sonra da gördükleri için mutlu oldular. Adana'da olduğum için bunu daha da hissediyorum. Sosyal medya söz konusu olduğu, ben o dünyaya girmek istemiyorum. Instagram adresim bile yok. Biri benim adıma paylaşım yapıyor. Bir keresinde ona Twitter şifremi sordum. Tüm yorumlara cevap vermeye çalıştım, bu da karışıklığa neden oldu. Bir daha yapmadım zaten. Twitter'da çok fazla vakit geçirirsem, hapse girme riskim var (Gülerek)

FATİH TERİM BABAM GİBİDİR

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Fatih Terim, benim için bir baba gibidir, gerçekten. Onun hakkında beni her zaman mutlu eden şey, oyuncularını zor zamanlarda da olsa korumasıdır. Kendini eleştirilerden sakınabilir ancak o eleştiriye karşı durabilecek cesareti var. 2019'da Real Madrid maçında ıslıklanarak oyundan çıktım, bu bana göre haksız bir durumdu ve kötü bir tepki verdim. Fatih Terim, bundan sonra yine beni herkesin önünde savundu.

F.BAHÇE'Yİ DELİRTTİM

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Ben Galatasaray'a aşığım. Fenerbahçe maçları futbolu neden sevdiğimin maçlarıydı. Tıpkı Montpellier-Nimes maçlarındaki gibi ama daha yoğun. Bu rekebetin bir parçası oldum. Rakibe saha dışında da saygı duyduğumu hissettirmek benim için önemliydi. Ancak rekabet, rekebattir ve beslenmesi gerekir. Fenerbahçe'ye karşı oynadığımızda onları delirtirdim. Fenerbahçeli futboculara söyledim, "Ben burada olduğum sürece şampiyon olamayacaksınız". Fenerbahçe'ye karşı üst üste 8 maç kaybetmedik. Ben ayrıldıktan sonra ise ilk maçta kaybettiler. Fenerbahçe'ye delirttim.

G.SARAY'DAN AYRILIŞ

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Her şey, benim hayran olduğum başkan yardımcısı Abrürrahim Albayrak'ın bana gelip, beni 3 yıllık yeni bir sözleşmenin beklediğini ancak ücretimi yarıya indirmem gerektiğini söylemesi ile başladı. Gerçekten mutlu oldum. Detayları kesinleştirmek için başkan Mustafa Cengiz'in ofisine gittik. Ondan sonra Abdürrahim Albayrak oradan ayrıldı ve başkanın karşısında yalnız kaldım. Bana ne istediğimi sordu. Başkana sözleşme uzatmak için orada olduğumu söyledim. O da bana, "Sözleşme uzatmak mı, ne sözleşmesi?" dedi.

'PİSLİK' GİBİ GÖNDERİLDİM

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Sivasspor maçındaki tepki ve ardından takımdan ayrılış?

Şu an bunu konuşmak benim için bir karışık çünkü hala onlara karşı FIFA'da dava mevcut ama bir 'pislik' gibi kovuldum. Hayatımın bir parçası olan kurumu suçlamıyorum. Mustafa Cengiz, kısa bir süre önce öldü, Allah rahmet eylesin. Yani ben de her şeyi söylemek istemiyorum. Basitçe söylemek gerekirse, kulübün ve avukatların tavsiyesine rağmen beni gönderdi, kimse ne olduğunu anlamadı. Fatih Terim kalmamı ve halledeceğini söyledi.


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Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Adana Demirspor Younes Belhanda
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