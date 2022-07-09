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  4. Son dakika: Galatasaray'ın eski futbolcusu Henry Onyekuru transfer görüşmeleri için İstanbul'a geliyor!

Son dakika: Galatasaray'ın eski futbolcusu Henry Onyekuru transfer görüşmeleri için İstanbul'a geliyor!

09.07.2022 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'da oynadığı üç dönemde de gösterdiği performansla sarı - kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen Henry Onyekuru'nun geleceği belli oluyor. Geçtiğimiz sezonun başında Monaco'dan Olympiakos'a transfer olan Nijeryalı futbolcu için sıcak bir gelişme yaşandı. Yunan kulübünün izin verdiği oyuncu, bugün 17.15'te İstanbul'da olacak. İşte ayrıntılar...

Son dakika: Galatasaray'ın eski futbolcusu Henry Onyekuru transfer görüşmeleri için İstanbul'a geliyor!

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a 2019, 2020 ve 2021 senelerinde 3 kez kiralık olarak transfer olan Henry Onyekuru, sarı - kırmızılı kulüple gösterdiği performansla hem taraftarların beğenisini toplamış hem de birer kez Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

Son dönemde adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Henry Onyekuru için sıcak gelişmeler yaşanıyor.

KULÜBÜNDEN İZİN ALDI

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Geride bıraktığımız sezonun başında Monaco'dan Olympiakos'a transfer olan Henry Onyekuru, Yunan kulübünden transfer görüşmeleri için izin aldı ve harekete geçti.

BUGÜN İSTANBUL'DA OLACAK

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Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Nijeryalı futbolcu, kendisini isteyen kulüplerle görüşmek için bugün saat 17.15'te İstanbul'da olacak.

EN GÜÇLÜ ADAY ADANA DEMİRSPOR

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Onyekuru'yu isteyen takımların başında Mario Balotelli'nin de formasını giydiği Adana Demirspor'un geldiği ve yıldız futbolcunun Mavi Şimşekler hariç 3 takıma daha önerildiği ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon 27 resmi maça çıkan Onyekuru, 1 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.

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