SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika: Galatasaray'ın eski futbolcusu ve antrenörü Selçuk İnan sessizliğini çok sert bozdu! Fatih Terim ve Burak Elmas...

Son dakika: Galatasaray'ın eski futbolcusu ve antrenörü Selçuk İnan sessizliğini çok sert bozdu! Fatih Terim ve Burak Elmas...

09.07.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'da geçtiğimiz sezon görev yapan teknik direktör Fatih Terim'in ekibinde yer alan Selçuk İnan'dan flaş açıklamalar geldi. İnan, sarı - kırmızılıların önceki başkanı Burak Elmas ile ilgili konuşurken, Terim'in ayrılık süreciyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Selçuk İnan'ın röportajı, sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulanlar arasında yerini aldı.

Son dakika: Galatasaray'ın eski futbolcusu ve antrenörü Selçuk İnan sessizliğini çok sert bozdu! Fatih Terim ve Burak Elmas...

Son dakika haberleri: Galatasaray'da önceki başkan Burak Elmas'ın 2021/22 sezonu devre arasında teknik direktör Fatih Terim ile yolları ayırması şok etkisi yaratmış ve Elmas, uzun süre boyunca eleştirilmişti. Terim'in ayrılığı sonrası ise göreve Domenec Torrent getirilmiş ancak seçim sonrasında gelen yeni başkan Dursun Özbek, İspanyol çalıştırıcının görevine son vermişti.

Galatasaray'da Fatih Terim döneminde yardımcı antrenörlük görevini üstlenen ve şu sıralar teknik direktörlük için çalışmalarını sürdüren Selçuk İnan'dan flaş açıklamalar geldi.

Terim'in sarı - kırmızılı takımdan ayrılık süreciyle ilgili Sabah'a konuşan İnan, Burak Elmas için çarpıcı ifadeler kullandı.

İŞTE SELÇUK İNAN'IN SÖZLERİ;

"ANLAM VEREMEDİĞİMİZ BİR DURUMDU"

E4Zl3PmWEAE7-SB

"Bu ayrılık, bizim de beklemediğimiz ve anlam veremediğimiz bir durumdu. Çünkü Fatih Terim çok rahattı. Belli bir proje kapsamında çalışmalar başlamıştı. Şampiyonluk lafı dahi edilmemişti."

"AVRUPA'DA BAŞARI ÖNEMLİYDİ"

20211213_2_51290477_71569198

"Avrupa'da başarılı olmak çok önemliydi. Oyuncuları Avrupa'da önemli bir isim haline getirmek, mümkünse onları yurt dışına satmak projenin önemli bir parçasıydı. "

"İNANDIĞINIZ KİŞİLER AYNI KALAMAYABİLİYOR"

E4qitJQWQAonRoN

"Şampiyonluk Galatasaray'ın genlerinde var ancak böyle bir şey yaşayabilme durumu da mevcuttu. Yöneticiler ve başkan hoca ile konuşmuştu. Ancak her zaman inandığınız kişiler aynı kalmayabiliyor. Oysaki Fatih Terim kendisine güveniyordu. Hepimizi Avrupa için inandırmıştı."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray'dan dünya devine! İmza yakın... Galatasaray'dan dünya devine! İmza yakın...
Adeta rezil oldu! Bu da mı olacaktı Ronaldo?Adeta rezil oldu! Bu da mı olacaktı Ronaldo?
'Kulübe sokmayın' denmişti! Sürpriz imza!'Kulübe sokmayın' denmişti! Sürpriz imza!
Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim galatasaray son dakika haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Konya'da can pazarı! Asfalt yaralılarla doldu

Konya'da can pazarı! Asfalt yaralılarla doldu

Akaryakıtta bayram sürprizi! Motorin ve benzin…

Akaryakıtta bayram sürprizi! Motorin ve benzin…

Fenerbahçe'de mutlu son! İstanbul'a geliş tarihi...

Fenerbahçe'de mutlu son! İstanbul'a geliş tarihi...

"Dzyuba G.Saray'da!" F.Bahçe'ye bir çalım daha

"Dzyuba G.Saray'da!" F.Bahçe'ye bir çalım daha

Eyvah Arda Güler! Babasının talebi şoke etti

Eyvah Arda Güler! Babasının talebi şoke etti

Tam imza atacakken şoke oldu! F.Bahçe ve G.Saray...

Tam imza atacakken şoke oldu! F.Bahçe ve G.Saray...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Taş gibi sapasağlam kalp sağlığı için...

Taş gibi sapasağlam kalp sağlığı için...

Farkında olmadan yapıyorsunuz! Kurban etini mundar etmeyin

Farkında olmadan yapıyorsunuz! Kurban etini mundar etmeyin

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Anne adayları dikkat: Sakın yapmayın! Erken doğum tehlikesi

Anne adayları dikkat: Sakın yapmayın! Erken doğum tehlikesi

Nedir bu antioksidan? Nelerde bulunur?

Nedir bu antioksidan? Nelerde bulunur?

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.