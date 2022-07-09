Son dakika: Galatasaray'ın eski futbolcusu ve antrenörü Selçuk İnan sessizliğini çok sert bozdu! Fatih Terim ve Burak Elmas...

Son dakika haberleri: Galatasaray'da önceki başkan Burak Elmas'ın 2021/22 sezonu devre arasında teknik direktör Fatih Terim ile yolları ayırması şok etkisi yaratmış ve Elmas, uzun süre boyunca eleştirilmişti. Terim'in ayrılığı sonrası ise göreve Domenec Torrent getirilmiş ancak seçim sonrasında gelen yeni başkan Dursun Özbek, İspanyol çalıştırıcının görevine son vermişti.

Galatasaray'da Fatih Terim döneminde yardımcı antrenörlük görevini üstlenen ve şu sıralar teknik direktörlük için çalışmalarını sürdüren Selçuk İnan'dan flaş açıklamalar geldi.

Terim'in sarı - kırmızılı takımdan ayrılık süreciyle ilgili Sabah'a konuşan İnan, Burak Elmas için çarpıcı ifadeler kullandı.

İŞTE SELÇUK İNAN'IN SÖZLERİ;

"ANLAM VEREMEDİĞİMİZ BİR DURUMDU"

"Bu ayrılık, bizim de beklemediğimiz ve anlam veremediğimiz bir durumdu. Çünkü Fatih Terim çok rahattı. Belli bir proje kapsamında çalışmalar başlamıştı. Şampiyonluk lafı dahi edilmemişti."

"AVRUPA'DA BAŞARI ÖNEMLİYDİ"

"Avrupa'da başarılı olmak çok önemliydi. Oyuncuları Avrupa'da önemli bir isim haline getirmek, mümkünse onları yurt dışına satmak projenin önemli bir parçasıydı. "

"İNANDIĞINIZ KİŞİLER AYNI KALAMAYABİLİYOR"

"Şampiyonluk Galatasaray'ın genlerinde var ancak böyle bir şey yaşayabilme durumu da mevcuttu. Yöneticiler ve başkan hoca ile konuşmuştu. Ancak her zaman inandığınız kişiler aynı kalmayabiliyor. Oysaki Fatih Terim kendisine güveniyordu. Hepimizi Avrupa için inandırmıştı."



