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Son dakika: Galatasaray'ın gönderisini beğendi, Arda Turan duyurdu! Fenerbahçe de peşindeydi... "Galatasaray'a hayırlı olsun"

30.07.2022 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Galatasaray, gerçekleştirdiği hazırlık mücadeleleri ile takım uyumunu bir an önce yakalamak isterken, transferde de elini çabuk tutmak istiyor. Sarı-Kırmızılı ekip birçok isimle temaslarını sürdürürken, gündemde bulunan isimlerden birinden flaş bir hamle geldi. Sarı-Kırmızılı kulübün gönderisini beğenen o isim için Arda Turan'ın paylaşımı taraftarlarca 'bu transfer bitti' olarak yorumlandı. İşte detaylar...

Son dakika: Galatasaray'ın gönderisini beğendi, Arda Turan duyurdu! Fenerbahçe de peşindeydi... "Galatasaray'a hayırlı olsun"
William Carvalho

William Carvalho

POR Portekiz
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Betis
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Yeni sezonda Okan Buruk ile şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmalarına da ara vermeden devam ediyor... Şu ana kadar Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliviera, Leo Dubois ve Seferovic ile kadrosunu güçlendiren Sarı-Kırmızılı kulüp birçok isimle temaslarını da sürdürmeye devam ediyor.

FENERAHÇE'DE İSTİYORDU!

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Okan Buruk liderliğinde kadrosuna takviyeler yapmaya devam eden Sarı-Kırmılı gözler orta saha transferine çevrilmiş durumda. Bu mevkiye bir yıldız daha katmak isteyen Cimbom, bir dönem Fenerbahçe'nin de gündeminde olan William Carvalho'nun peşindeydi.

ARDA TURAN DUYURDU!

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Galatasaray'ın uzun süredir ilgilendiği Portekizli futbolcudan flaş bir hamle geldi. Carvalho, sosyal medya hesabından Galatasaray'ın bir paylaşımını beğendi. Bu beğeniyi gören taraftarlar oyuncuyu etiketleyerek binlerce paylaşımda bulunurken, taraftalar Arda Turan'ın paylaşımını da transfer bitti olarak yorumladı.

'BOM DIA!'

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Sarı-Kırmızılı kulübün yeni transferlerinden Sergio Oliviera'nın gelişi öncesi sosyal medya hesabından oyuncunun geldiği kulüp olan Porto'nun renklerini paylaşarak sarı-kırmızı kalp koyan Arda Turan, bu kez Portekizce'de 'Günaydın' anlamında gelen, 'Bom Dia' paylaşımında bulundu. Turan'ın bu paylaşımını taraftarlar Oliviera'da olduğu gibi bu kez William Carvalho transferinin bittiği olarak nitelendirdi ve 'Galatasaray'a hayırlı olsun' paylaşlarında bulundu.


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