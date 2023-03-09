Son dakika: Galatasaray'ın 'Harry Potter'ı Kerem Aktürkoğlu'na dünya devi talip oldu! Yeni sezon öncesi ilk ayrılık...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezona istediği gibi bir başlangıç yapamasa da sonrasında vites arttıran ve takım kaptanlığına kadar yükselen Kerem Aktürkoğlu, Avrupa devlerinin ilgisini üzerine çekmişti.

MILAN MASAYA OTURDU

Yıldız futbolcu için İtalya Ligi Serie A ekibi Milan'ın Galatasaray ile masaya oturduğu öne sürüldü.

İLK TEKLİF REDDEDİLDİ

Sabah'ın haberine göre dev ekip, Kerem Aktürkoğlu için 8 milyon euro bonservis bedeli önerdi. Sarı - kırmızılılar ise bu teklifi düşük bularak ret yanıtı verdi.

SEZON SONU BİTİYOR

Başarılı futbolcudan vazgeçmeyen İtalyan temsilcisi, sezon sonunda 15 milyon euroluk bir teklifle transferi bitirmeyi hedeflediği kaydedildi.

İLK AYRILIK KEREM

Transferin resmiyet kazanması halinde yeni sezon öncesinde Galatasaray'daki ilk ayrılık Kerem Aktürkoğlu ile yaşanacak.

REKOR KIRACAK

Eğer milli yıldız 15 milyon euroluk bir bedelle Milan'a transfer olursa Arda Turan'ın 13 milyon euroluk rekorunu kırarak takımdan ayrılacak.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 25 resmi maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 8 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.



