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Son dakika: Galatasaray'ın iki yıldızı, sezon sonunda yolcu! İşte Cicaldau ve Morutan'ın talipleri...

28.04.2022 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Bu sezon taraftarlarının beklentisinin oldukça altında kalan ve başkanlık seçimine gidecek olan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı - kırmızılıların sezon başında Romanya'dan transfer ettiği Alexandru Cicaldau ve Olimpiu Morutan için flaş bir iddia ortaya atıldı. İki futbolcu için de Galatasaray'a teklif geldiği ve sarı - kırmızılıların ayrılığa sıcak baktığı ifade edildi.

Son dakika: Galatasaray'ın iki yıldızı, sezon sonunda yolcu! İşte Cicaldau ve Morutan'ın talipleri...
Alexandru Cicaldau

Alexandru Cicaldau

ROM Romanya
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika haberleri: Galatasaray, başkan Burak Elmas ile teknik direktör Fatih Terim yönetiminde sezona büyük umutlarla başlamış ve 'Gençlik Projesi' kapsamında birçok oyuncuyu transfer etmişti. Ancak gelen kötü sonuçlar sonrasında Terim'le yollar ayrılmış ve göreve Domenec Torrent getirilmişti. Torrent, Fatih Terim'in şans verdiği bazı oyuncuların üzerini çizmiş ve özellikle Alexandru Cicaldau ile Olimpiu Morutan'ın forma süreleri oldukça azalmıştı.

Galatasaray'da sezon başında transfer edilen Alexandru Cicaldau ve Olimpiu Morutan için gündeme flaş bir iddia geldi.

SERIE A'DAN TALİP

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Eurosport'un haberine göre; İtalya Ligi Serie A'dan bir takım, Cicaldau için Galatasaray'ın kapısını çaldı.

10 MİLYON EURO

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Son olarak adı Fiorentina ile anılan Rumen futbolcu için 10 milyon euro teklif edildiği öne sürüldü.

SÜREÇ AĞIRDAN ALINIYOR

Sarı - kırmızılı yönetimin, teklife sıcak baktığı ancak seçim nedeniyle süreci ağırdan aldığı ifade edildi.

6,5 MİLYON EURO'YA GELDİ

Cicaldau, sezon başında Romanya'nın Universitatea Craiova takımından 6,5 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olmuştu.

RANGERS, MORUTAN'I İSTİYOR

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Öte yandan haberde İskoçya Ligi devi Rangers'ın Olimpiu Morutan'a talip olduğu ve kısa süre içerisinde görüşme için Galatasaray'a mesaj göndereceği ifade edildi.

MORUTAN'A 4,1 MİLYON EURO ÖDENDİ

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Galatasaray, Olimpiu Morutan'ı Romanya'nın FCSB ekibinden 4,1 milyon euro'ya kadrosuna katmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü Olimpiu Morutan
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