Son dakika: Galatasaray'ın iki yıldızı, sezon sonunda yolcu! İşte Cicaldau ve Morutan'ın talipleri...

Son dakika haberleri: Galatasaray, başkan Burak Elmas ile teknik direktör Fatih Terim yönetiminde sezona büyük umutlarla başlamış ve 'Gençlik Projesi' kapsamında birçok oyuncuyu transfer etmişti. Ancak gelen kötü sonuçlar sonrasında Terim'le yollar ayrılmış ve göreve Domenec Torrent getirilmişti. Torrent, Fatih Terim'in şans verdiği bazı oyuncuların üzerini çizmiş ve özellikle Alexandru Cicaldau ile Olimpiu Morutan'ın forma süreleri oldukça azalmıştı.

Galatasaray'da sezon başında transfer edilen Alexandru Cicaldau ve Olimpiu Morutan için gündeme flaş bir iddia geldi.

SERIE A'DAN TALİP

Eurosport'un haberine göre; İtalya Ligi Serie A'dan bir takım, Cicaldau için Galatasaray'ın kapısını çaldı.

10 MİLYON EURO

Son olarak adı Fiorentina ile anılan Rumen futbolcu için 10 milyon euro teklif edildiği öne sürüldü.

SÜREÇ AĞIRDAN ALINIYOR

Sarı - kırmızılı yönetimin, teklife sıcak baktığı ancak seçim nedeniyle süreci ağırdan aldığı ifade edildi.

6,5 MİLYON EURO'YA GELDİ

Cicaldau, sezon başında Romanya'nın Universitatea Craiova takımından 6,5 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olmuştu.

RANGERS, MORUTAN'I İSTİYOR

Öte yandan haberde İskoçya Ligi devi Rangers'ın Olimpiu Morutan'a talip olduğu ve kısa süre içerisinde görüşme için Galatasaray'a mesaj göndereceği ifade edildi.

MORUTAN'A 4,1 MİLYON EURO ÖDENDİ

Galatasaray, Olimpiu Morutan'ı Romanya'nın FCSB ekibinden 4,1 milyon euro'ya kadrosuna katmıştı.

