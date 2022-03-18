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Son dakika: Galatasaray'ın kasası doldu! Dudak uçuklatan para...

18.03.2022 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Barcelona'yı ağırlayan Galatasaray, mücadeleden 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı ve turnuvaya veda etti. Peki Avrupa macerasını noktalayan sarı - kırmızılıların kasasına ne kadar para girdi? İşte detaylar...

Son dakika: Galatasaray'ın kasası doldu! Dudak uçuklatan para...

Son dakika Galatasaray haberleri... UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona ile eşleşen Galatasaray, turun ilk ayağında Nou Camp'ta başarılı bir futbol sergileyerek 0-0'lık bir sonuç alsa da İstanbul'da oynanan maçta 2-1 mağlup oldu ve elenmekten kurtulamadı. Avrupa Ligi'nde oynadığı son maça kadar yenilgisiz gelen Galatasaray'ın kasasına giren para ise belli oldu. Detaylar haberimizde...

276 MİLYON TL

Avrupa Ligi'nde gruptan lider çıkarak büyük başarıya imza atan Galatasaray, toplamda 16.9 milyon Euro (276 milyon TL) gelirle vedasını yaptı.

Şampiyonlar Ligi ön elemesinde PSV'ye elenen Aslan, yayın havuzu gelirinden 350 bin Euro alırken, Avrupa Ligi gruplarına kalarak 3 milyon 630 bin Euro elde etti. 6 maçtaki 3 galibiyetle 1 milyon 890 bin Euro, 3 beraberlik için de toplam 630 bin Euro kazanan Cimbom, liderlik primi olarak 1.1 milyon Euro, son 16'ya kalarak da 1.2 milyon Euro aldı.

5 MİLYON EURO'LUK GELİR BEKLENTİSİ

Katsayıdan kasasını 3.1 milyon Euro ile dolduran sarı-kırmızılılar, yayın havuzundan da ortalama 5 milyon Euro'luk gelir bekliyor.

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Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Futbol Kulübü Marcao
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