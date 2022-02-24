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Son dakika: Galatasaray'ın prensi yuvadan uçuyor! Kerem Aktürkoğlu'ndan üzen haber geldi...

24.02.2022 21:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Kerem Aktürkoğlu elden kaçmak üzere... Ligde istenilen sonuçların alınmamasının ardından takımla bağlarını koparmaya hazırlanan genç oyuncu sezon sonu kesin olarak Avrupa'ya gidecek. Galatasaraylı taraftarlar çok üzüldüğü bu haber sonrası Kerem'i kararından vazgeçirmek için sosyal medya hesabına mesaj yazmaya başladı.

Son dakika: Galatasaray'ın prensi yuvadan uçuyor! Kerem Aktürkoğlu'ndan üzen haber geldi...
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Sarı-kırmızılı taraftarları çok üzen haber geldi. Galatasaray'ın vazgeçilmez oyuncuları arasında yer alan Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçuyor. Harika bir sezon geçirmesine rağmen Galatasaray'ın ligde bulunduğu konumdan dolayı genç oyuncu sezon sonunda takımdan ayrılmaya karar verdi.

AVRUPA TAKIMLARI PEŞİNDE

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Bu sezon gösterdiği performans ile birçok Avrupa kulübünü peşine takan genç oyuncu Galatasaray'dan ayrılmayı kafasına koydu. Fatih Terim'in de kulüpten gitmesiyle iyiden iyiye ayrılık moduna giren genç oyuncu sezon sonu takımdan ayrılmak için yönetimden kolaylık isteyecek. Galatasaray'ın önümüzdeki sezon Avrupa'da yer alamama ihtimalinin yüksek olmasından dolayı takımdan ayrılmak isteyen Kerem Aktürkoğlu son maçlarına çıkıyor...

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BURAK ELMAS'LA BİLE GÖRÜŞTÜ

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Fatih Terim'in Erzincanspor'dan makul bir bedelle transfer ettiği ve kısa süre içinde gösterdiği performans ile Milli Takım'a kadar yükselen Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'la görüşme gerçekleştirdi. Takımdan ayrılmak için kolaylık isteyen genç oyuncu Galatasaray'a yüksek bir bonservis kazandırarak ayrılmayı hedefliyor.


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