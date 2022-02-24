Son dakika: Galatasaray'ın prensi yuvadan uçuyor! Kerem Aktürkoğlu'ndan üzen haber geldi...

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Sarı-kırmızılı taraftarları çok üzen haber geldi. Galatasaray'ın vazgeçilmez oyuncuları arasında yer alan Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçuyor. Harika bir sezon geçirmesine rağmen Galatasaray'ın ligde bulunduğu konumdan dolayı genç oyuncu sezon sonunda takımdan ayrılmaya karar verdi.

AVRUPA TAKIMLARI PEŞİNDE

Bu sezon gösterdiği performans ile birçok Avrupa kulübünü peşine takan genç oyuncu Galatasaray'dan ayrılmayı kafasına koydu. Fatih Terim'in de kulüpten gitmesiyle iyiden iyiye ayrılık moduna giren genç oyuncu sezon sonu takımdan ayrılmak için yönetimden kolaylık isteyecek. Galatasaray'ın önümüzdeki sezon Avrupa'da yer alamama ihtimalinin yüksek olmasından dolayı takımdan ayrılmak isteyen Kerem Aktürkoğlu son maçlarına çıkıyor...

BURAK ELMAS'LA BİLE GÖRÜŞTÜ

Fatih Terim'in Erzincanspor'dan makul bir bedelle transfer ettiği ve kısa süre içinde gösterdiği performans ile Milli Takım'a kadar yükselen Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'la görüşme gerçekleştirdi. Takımdan ayrılmak için kolaylık isteyen genç oyuncu Galatasaray'a yüksek bir bonservis kazandırarak ayrılmayı hedefliyor.



