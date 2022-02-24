Yıldız oyuncudan Putin'e sert sözler: Umarım en acı şekilde ölürsün...

Rusya'ya tepkiler her geçen gün artıyor... Manchester City'nin yıldız ismi Oleksandr Zinchenko, ülkesi Ukrayna için bir paylaşımda bulundu. Şu an İngiltere'de yaşayan ve ara ara Ukrayna'ya gittiği bilinen genç oyuncu Putin'e zehir zemberek bir paylaşımla seslendi.

"UMARIM EN ACI ŞEKİLDE ÖLÜRSÜN"

Oleksandr Zinchenko Putin'i hedef alan paylaşımda, ''Ukrayna, bizimdir. Kimse, hiçbir zaman yaşadığımız bu ülkeyi sahiplenemeyecek. Umarım en acı şekilde ölürsün, pislik." paylaşımında bulundu. Zinchenko bu gönderiyi kısa süre sonra yayından kaldırdı.



