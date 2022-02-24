SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Yıldız oyuncudan Putin'e sert sözler: Umarım en acı şekilde ölürsün...

Yıldız oyuncudan Putin'e sert sözler: Umarım en acı şekilde ölürsün...

24.02.2022 19:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı saldırının artçıları sürüyor. Dünyada birçok insan bu olaya tepki gösterirken futbol dünyasından da yıldız isimler sessiz kalmadı. Manchester City'nin Ukraynalı oyuncusu Oleksandr Zinchenko çok cesurca bir paylaşımda bulundu. Putin'i hedef alan bir yazı paylaşan Oleksandr Zinchenko, ''Ukrayna, bizimdir. Kimse, hiçbir zaman yaşadığımız bu ülkeyi sahiplenemeyecek. Umarım en acı şekilde ölürsün, pislik." dedi.

Yıldız oyuncudan Putin'e sert sözler: Umarım en acı şekilde ölürsün...

Rusya'ya tepkiler her geçen gün artıyor... Manchester City'nin yıldız ismi Oleksandr Zinchenko, ülkesi Ukrayna için bir paylaşımda bulundu. Şu an İngiltere'de yaşayan ve ara ara Ukrayna'ya gittiği bilinen genç oyuncu Putin'e zehir zemberek bir paylaşımla seslendi.

"UMARIM EN ACI ŞEKİLDE ÖLÜRSÜN"

Oleksandr Zinchenko Putin'i hedef alan paylaşımda, ''Ukrayna, bizimdir. Kimse, hiçbir zaman yaşadığımız bu ülkeyi sahiplenemeyecek. Umarım en acı şekilde ölürsün, pislik." paylaşımında bulundu. Zinchenko bu gönderiyi kısa süre sonra yayından kaldırdı.

Son dakika: Rusya-Ukrayna savaşında yıldız futbolcu mahsur kaldı! Bombalar atılırken...Son dakika: Rusya-Ukrayna savaşında yıldız futbolcu mahsur kaldı! Bombalar atılırken...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rusya'ya ilk darbe UEFA'dan geldi! Herkes bu kararı alkışlıyor...Rusya'ya ilk darbe UEFA'dan geldi! Herkes bu kararı alkışlıyor...
Bu görüntüye bakan sinirden çıldırıyor!Bu görüntüye bakan sinirden çıldırıyor!
Yaşananların nedeni yetişkin film yıldızı!Yaşananların nedeni yetişkin film yıldızı!
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Vladimir Putin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Belarus'tan Ukrayna'ya 4 balistik füze atıldı!

Belarus'tan Ukrayna'ya 4 balistik füze atıldı!

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Yüzden fazla jet hazır bekliyor

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Yüzden fazla jet hazır bekliyor

Ukrayna, Rus askerleri rehin aldı!

Ukrayna, Rus askerleri rehin aldı!

Ukrayna'da hastaneye bomba isabet etti! Belediye Başkanı yasak kararını duyurdu

Ukrayna'da hastaneye bomba isabet etti! Belediye Başkanı yasak kararını duyurdu

Rusya-Ukrayna savaşında yıldız futbolcu rehin kaldı! Bombalar atılırken...

Rusya-Ukrayna savaşında yıldız futbolcu rehin kaldı! Bombalar atılırken...

Rusya-Ukrayna savaşı futbola da sıçradı! Dünya devi Chelsea'ye el konulabilir...

Rusya-Ukrayna savaşı futbola da sıçradı! Dünya devi Chelsea'ye el konulabilir...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

İbn-i Sina'nın binlerce yıllık tarifi!

İbn-i Sina'nın binlerce yıllık tarifi!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Mom jean modasını sonuna kadar yaşamak isteyenlere...

Mom jean modasını sonuna kadar yaşamak isteyenlere...

Diyet yaparken vitamin ve takviyeler kullanılmalı mı?

Diyet yaparken vitamin ve takviyeler kullanılmalı mı?

Şiddeti unutup yeniden evlenecekti! Bomba iddia

Şiddeti unutup yeniden evlenecekti! Bomba iddia

Evcil hayvan sahibi dostlara alınabilecek en güzel hediyeler

Evcil hayvan sahibi dostlara alınabilecek en güzel hediyeler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.