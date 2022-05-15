SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika: Galatasaray'ın yeni hocası daha önce hiç duyulmadı! İsviçre basını yazdı...

Son dakika: Galatasaray'ın yeni hocası daha önce hiç duyulmadı! İsviçre basını yazdı...

15.05.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da yeni sezonda takımın başına kimin geçeceği merak konusu olurken medyada birçok isim gündeme geldi. Bu kez ortay atılan isim ise daha önce hiç tanınmayan bir teknik direktör... İsviçre basını, Zürih'i şampiyonluğa taşıyan Andre Breitenreiter'in Galatasaray'ın listesinde olduğunu ileri sürdü. İşte detaylar...

Son dakika: Galatasaray'ın yeni hocası daha önce hiç duyulmadı! İsviçre basını yazdı...

Galatasaray'ı gelecek sezon kim çalıştıracak, 11 Haziran'da yapılacak seçimin ardından belli olacak. Başkan adaylarından hangisi seçilirse seçilsin Domenec Torrent ile yola devam etmeyecek. Adaylar, Fatih Terim ile de çalışmayı düşünmediğini açıklamıştı. Bu olayın ardından gözler yeni hocanın kimin olacağına çevrildi.

ANDRE BREİTENREİTER GALATASARAY'IN LİSTESİNDE

galatasaraya-surpriz-hoca-adayi-andre-breitenreiter-1652558117507

Son olarak İsviçre basını, Zürih'i şampiyonluğa taşıyan Andre Breitenreiter'in Galatasaray'ın listesinde olduğunu ileri sürdü.

Sabah'ta yer alan haberde, sarı-kırmızılar kulübün 48 yaşındaki hocayla temas kurduğu ve değerlendirmeye değer bir teklif yaptığı ifade edildi.

Ayrıca Andre Breitenreiter'i Hertha Berlin'in de istediği belirtildi. Breitenreiter, daha önce TSV Havelse, Padeborn, Schalke, Hannover, FC Zürih gibi takımları çalıştırdı.

Andre Breitenreiter'in kulübüyle sözleşmesi 2023'te sona eriyor. Andre Breitenreiter genelde 3-4-1-2 oyun dizilişini tercih ediyor. Andre Breitenreiter bu sezon takımıyla 37 maçta, 25 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 yenilgi aldı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Patrick van Aanholt çıldırdı, Arda Turan araya girdi! Skandal olay...Patrick van Aanholt çıldırdı, Arda Turan araya girdi! Skandal olay...
Süper Lig yayın ihalesini kim kazandı? Maçlar hangi kanalda? İşte cevabı...Süper Lig yayın ihalesini kim kazandı? Maçlar hangi kanalda? İşte cevabı...
Abdullah Avcı'dan gelen soruya tepki! Basın toplantısı buz kesti...Abdullah Avcı'dan gelen soruya tepki! Basın toplantısı buz kesti...
Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merakla beklenen Bakan Nebati skeci izleyiciyle buluştu

Merakla beklenen Bakan Nebati skeci izleyiciyle buluştu

Özkan'dan seçim açıklaması: Yüzde 75’in üzerine çıkacağız

Özkan'dan seçim açıklaması: Yüzde 75’in üzerine çıkacağız

Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasına damga vuran an!

Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasına damga vuran an!

Milli güreşçi Rıza Kayaalp kazaya karıştı!

Milli güreşçi Rıza Kayaalp kazaya karıştı!

Bursaspor, statta rehin kaldı! Taraftar, takım kaptanına yumruk attı

Bursaspor, statta rehin kaldı! Taraftar, takım kaptanına yumruk attı

Fenerbahçe ile bu akşam son maçına çıkıyor! Gözyaşları sel olacak...

Fenerbahçe ile bu akşam son maçına çıkıyor! Gözyaşları sel olacak...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Tanga gelinliği tanıttı! “Yatak odasında giysinler”

Tanga gelinliği tanıttı! “Yatak odasında giysinler”

Artık hemen bozulmayacak! Akıllara durgunluk veren yöntem

Artık hemen bozulmayacak! Akıllara durgunluk veren yöntem

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Açık ilişkide kürtaj komplosu! Birisi hamile kalınca...

Açık ilişkide kürtaj komplosu! Birisi hamile kalınca...

Güneş kremi hakkında inanmayı bırakmanız gereken efsaneler

Güneş kremi hakkında inanmayı bırakmanız gereken efsaneler

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.